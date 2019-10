Izberite najljubše štručke Pekarne SPAR in osvojite nagrado!

Kruh z drožmi je lahko prebavljiv. FOTO: Spar Slovenija

Pecivo kalčko je vir vlaknin. FOTO: Spar Slovenija

Izberite zmagovalne štručke in se potegujte za nagrade

Pekovski mojstri Pekarne SPAR vedo, kako zelo vam gredo štručke v slast, zato so prepričani, da je ni situacije, ki je ne bi mogla rešiti ena od njihovih štručk. Ko pridejo obiski, ko si delamo sendvič, ko potrebujemo okusno spodbudo ... Vedno se priležejo. A katerih 5 je zmagovalnih?



Obiščite www.struckologija.si in pomagajte izbrati zmagovalne štručke, ki bodo kmalu na voljo v posebni akcijski ponudbi! Ob tem lahko sodelujete še v žrebanju za vikend paket v Rimskih termah ter druge sladke in slastne nagrade!



Več o Pekarni SPAR, njenih pekih, izdelkih in nagradah poiščite na www.spar.si. Pekovski mojstri Pekarne SPAR vedo, kako zelo vam gredo štručke v slast, zato so prepričani, da je ni situacije, ki je ne bi mogla rešiti ena od njihovih štručk. Ko pridejo obiski, ko si delamo sendvič, ko potrebujemo okusno spodbudo ... Vedno se priležejo. A katerih 5 je zmagovalnih?, ki bodo kmalu na voljo v posebni akcijski ponudbi! Ob tem lahkoVeč o Pekarni SPAR, njenih pekih, izdelkih in nagradah poiščite na

Da je naša izbira kruha in pekovskega peciva zares široka, poskrbijo pekovski mojstri v Pekarni SPAR . Vsak daninpripravijo kar. S polic trgovin SPAR in INTERSPAR vas tako vsak dan vabijo sveže, hrustljave in omamno dišeče štruce, hlebci, žemljice, bombetke, štručke, copatke, makovke in druge kvašene dobrote. Odlične recepture in inovativnost pri uporabi sestavin in postopkov pa pekom Pekarne SPAR redno prinašajo tudi SPAR ostaja edini slovenski trgovec z lastno pekarno, Pekarna SPAR pa največkrat za inovativnost nagrajena pekarna v Sloveniji. Kar 4 njihovi izdelki so 4 leta zapored prejeli nagrado za inovativnost, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko v Ljubljani:(aromatičen kruh iz pire in kostanja, ki dolgo ostane svež),(hlebček iz temne pšenične moke, ječmena in semen, ki vsebuje kar 50 % manj soli od povprečne vsebnosti v kruhu Pekarne SPAR),(pecivo s 15 % semen je odličen vir vlaknin in beljakovin),(lahko prebavljiv kruh po receptu naših babic).Okusno pekovsko pecivo se pogosto znajde na naših jedilnikih. Razumljivo, ko pa so hrustljave štručke tako dobre in tako vsestranske! Priležejo se ob vseh priložnostih:• iz njih si pripravimo okusne• jih mažemo z najljubšimi slanimi in• so odličen prigrizek ob kosilu• lepo se podajo k vsem vrstam solat,• rešijo vsako popoldansko ali službeno malico,• z njimi si pripravimo okusne večerje, burgerje, kanapeje ...Priložnosti, ob katerih se prileže štručka ali dve, je res ogromno. Katera štručka pa je tista, ki lahko reši vsako situacijo