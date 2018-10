Iz čipk tudi nakit

Deteljice so res ustvarjalne. FOTO: Darko Naraglav

Predsednica univerze za tretje življenjsko obdobje Marija Masnec med zahvalo zakoncema Kocić in mentorici Mileni Klasič

V avli dvorane Doma II. slovenskega tabora so v okviru praznovanja Občine Žalec in Mestne skupnosti Žalec članice krožka Ohranjanje kulturne dediščine naših babic – ročna dela Deteljica, ki deluje v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje, postavile na ogled čudovito razstavo ročnih del, ki je bila tokrat v znamenju mode.Odprtje je vodila, za glasbeno popestritev je skrbel ŽePZ Savinjski cvet Gotovlje, ki deluje že 37 let; zbor ima trenutno 22 članic, njihov zborovodja jeDogodek sta z nagovorom obogatila predsednica univerze za tretje življenjsko obdobjein župan Občine Žalec. Vsi so ustvarjalkam čestitali za njihove umetnine in jim zaželeli, da se njihova Deteljica še naprej bogati in razvija ter z izdelki polepša vsakoletno razstavo.Ročna dela so tradicionalna spretnost slovenskih žensk, v krožku Deteljica pa jo z izjemno predanostjo ohranjajo in razvijajo. Ustvarjalke ostajajo tradicionalne, hkrati pa to tradicijo plemenitijo z inovativnimi prvinami. Ob tem so dobre prijateljice, izmenjujejo si izkušnje in obiskujejo podobne krožke po Sloveniji.V vseh teh letih so ustvarile marsikakšen vzorec, izdelek, tudi zanimivo in avtorsko zaščiteno Savinjsko čipko, kar je deloin njenega moža. Dolgoletna mentorica je bila, ki je tudi tokrat prišla med svoje prijateljice, čeprav ne opravlja več tega dela, prevzela ga jeiz Šešč pri Preboldu.