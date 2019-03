Islamska grožnja Sloveniji: tri bosanske moške bodo izganli

Skrajnež Bilal Bosnić FOTO: Arhiv

LJUBLJANA – Policija in Sova sta odkrili povezavo med tremi bosanskimi državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ter islamskimi skrajneži v Bosni in Hercegovini. Ker ogrožajo varnost naše države, jo bodo morali zapustiti, poroča 24 ur. Kot še navajajo jim na notranjem ministrstu roka za zapustitev države niso določili, kar pomeni, da ne bodo odšli prostovoljno, pač pa jih bodo iz države odstranili. Vrniti se ne smejo nadaljnjih pet let.Moški, ki so zaposleni pri dveh slovenskih avtoprevoznikih, naj bi bili med drugim v stikih z, novačil džihadiste.»V tem trenutku lahko povemo, da je na predlog policije upravna enota Ljubljana odpovedala prebivanje v Sloveniji trem državljanom Bosne in Hercegovine z dovoljenji za stalno prebivanje v Sloveniji zaradi ogrožanja varnosti države, javne varnosti ali javnega reda,« so sporočili iz ministrstva.