Iščete službo ali bi jo zamenjali? Priložnosti bo veliko

O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci v severovzhodni regiji. FOTO: Tadej Regent, Delo

Največ možnosti v gradbeništvu

Največji zaposlitveni utrip v severovzhodni regiji

V svetovnem optimističnem vrhu

LJUBLJANA – Slovenski delodajalci poročajo o »izjemno optimističnih zaposlitvenih namerah za četrto četrtletje 2018«, razkriva danes objavljena raziskava Manpower za prihodnje mesece. Po napovedih zaposlovanja so slovenski delodajalci v svetovnem vrhu. Kar 20 odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, krčenje delovnih mest načrtujejo štirje odstotki, medtem ko velika večina (74 odstotkov) do konca leta ne predvideva sprememb zaposlitvene strukture v svojih podjetjih. Napoved zaposlovanja se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem izboljšala za osem odstotnih točk, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za šest odstotnih točk.»Pred nami je spodbudna napoved za trg dela, primerne prakse upravljanja talentov pa bodo sedaj pomembnejše kot kadar koli prej,« pojasnjuje, regionalni vodja ManpowerGroup Slovenija. Pravi, da so »nekatere tokratne zaposlitvene namere delodajalcev najmočnejše, kar smo jih doslej zabeležili tako z regionalnega in panožnega zornega kota kot tudi pri pregledu po velikosti podjetij.«O pozitivnih obetih poročajo v vseh gospodarskih panogah in v vseh slovenskih regijah. Največ možnosti za zaposlitev se odpira v gospodarstvu (neto napoved zaposlovanja znaša + 25 %) , sledi panoga v finančnih in poslovnih storitvah, zavarovalništvu in nepremičninah (+ 23 %), v panogi transporta, logistike in komunikacij (+ 22 %), v proizvodnji (+ 18 %) in v trgovini na debelo in drobno (+ 16%). O najslabših neto napovedih zaposlovanja za zadnje četrtletje poročajo delodajalci v dejavnosti rudarstva in kamnin (+ 5%).Delovna mesta bodo po pričakovanjih odpirali v vseh štirih regijah, o najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci v severovzhodni (+ 20 %) in delodajalci v osrednji regiji (+ 18 %).Po besedah Biškupa se Slovenija uvršča na tretje mesto po najmočnejši napovedi zaposlovanja in ima vodilni položaj v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu.