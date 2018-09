Inšpektor jim je ukazal rušenje, sodišče prepovedalo!

Irena Vrčkovnik ganjena skoraj do solz

Pevko Ireno Vrčkovnik je doletela prav posebna čast, saj jo je deklica Ema izbrala za svojo vzornico in o njej naredila posebno predstavitev. Ganjena zaradi otroške iskrenosti je te čarobne trenutke delila s prijatelji ter jim zaupala, da je zelo vesela in počaščena. »Predstavitev je potekala na OŠ Polzela, kjer smo se neizmerno zabavali, peli, najmlajši pa so me spraševali vse