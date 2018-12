Inšpekcija o primeru Merc: ne le spolno nasilje, tudi pretep. Klicali policijo.

LJUBLJANA – Inšpektorat za šolstvo in šport se je odzval na poročanje POP TV v zadnjih dneh o več primerih, v katere je vpleten inšpektorat, med drugim v primer nekdanjega ravnatelja Dušana Merca učiteljice glasbe in zavoda Kengurujčki, kjer naj bi brutalno ravnali z majhnimi otroki.Minister za šolstvoje predlagal razrešitev glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo in šport . Napovedal je tudi sistemske spremembe, na inšpektoratu pa so se, kot rečeno odzvali na vse tri navedene in najbolj odmevne primere.Glede primera Merc, ko se je upokojeni ravnatelj znašel v sodnem postopku, ker je leta 2013 zaščitil žrtvi spolne zlorabe in storilcema preprečil vstop v šolo, so zapisali, da je bil športni dan, na katerem je prišlo do spolnega napada, za učence šole organiziran na način, ki ni zagotavljal varnosti otrok.»Učenka je najmanj pol leta pred tem dogodkom o spolnem nadlegovanju obvestila razredničarko. V zvezi s tem je razredničarka opravila razgovor z učencema, ki teh dejan nista zanikala. Nadaljnje vzgojno delovanje ni bilo opravljeno, niti se šola ni poslužila možnosti, ki ji omogoča določilo 50. člena Zakona o osnovni šoli. Prav tako iz spisa izhaja, da je bilo v tem obdobju tudi fizičen pretep v šolskem prostoru med učencema in prijateljem učenke, ki se je končal tako, da se je ta zatekel v prostore šole in poklical policijo. lz spisa ni razvidno, da bi šola v zvezi s tem karkoli ukrenila. Za varnost učenke je ravnatelj poskrbel šele peti dan po dogodku, na način, ki ga šolska zakonodaja ne predvideva,« so zapisali o primeru.Kaj so še zapisali, si lahko preberete spodaj:Pojasnila na navedbe učiteljice glasbe:Ugotovitve nadzora Kengurujčki:Inšpekcija o anonimkah: