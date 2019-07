Infarktno! Pred Gruškovjem 10-kilometrska kolona

LJUBLJANA – Napovedi o pestrem prometnem koncu tedna, ko je pričakovati zgoščen promet in zastoje, saj so se med drugim začele počitnice v delu Nemčije, se uresničujejo že v jutranjih urah.



Zaradi prometne nesreče je bil oviran promet na podravski avtocesti med priključkom Zakl in Gruškovjem proti Hrvaški. Na podravski avtocesti od Jurovcev proti Gruškovju je bil zastoj dolg 10 kilometrov.



Na mejnem prehodu Gruškovje se za izstop iz Slovenije čaka več kot dve uri. Čakalne dobe so še na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Vinica, Metlika, Obrežje in Zgornji Leskovec ter pred predorom Karavanke proti Sloveniji.



Močno povečan promet je pričakovati predvsem iz Gorenjske, na zahodno ljubljansko obvoznico proti Brezovici in naprej proti obali. Najbolj obremenjene bodo poti iz Avstrije proti Hrvaški in slovenski obali.