Incident v Kopru, vpletena je bila ekipa RTV

KOPER – »V Kopru se je pravkar zgodil škandal brez primere. Našemu snemalcu, ki je z ulice, torej na javnem kraju snemal zapečatenje lokala pod stadionom, so uslužbenci Finančne uprave RS zaplenili kamero, ga popisali in mu zaukazali, da pred njimi zbriše vse posnetke. Če tega ne bi storil, so mu zagrozili s privedbo v uradne prostore Fursa,« je na facebooku zapisala, novinarka RTV Slovenije.Dodala je še, da gre za grob in nedopusten poseg v svobodo medijev in pravico javnosti do obveščenosti. »Finančna uprava, tole boste morali pa prekleto pošteno pojasniti. Zadeva zrela za ovadbo,« je še dodala.Za komentar smo prosili tudi finančno upravo. Njihove odgovore in pojasnila bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.