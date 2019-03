Huda noč za gasilce: močan veter odkrival strehe in ruval drevesa 

MARIBOR – Štajerski gasilci so imeli burno noč. Uprava za zaščito in reševanje poroča o skoraj 20 nočnih in jutranjih intervencijah, ko so zaradi močnega vetra morali posredovati gasilci.



Začelo se je nekaj pred 1. uro, ko so se na Šobru zaradi neurja podrli drogovi električne napeljave, pri čemer so zagoreli. Dežurni delavec elektra Maribor je odklopil napajanje, gasilci GB Maribor in PGD Kamnica pa so drogove pogasili.



Ob 1.05 so v Kamnici in Bresternici, občina Maribor, gasilci PGD Kamnica na več lokacijah odstranjevali zaradi vetroloma podrta drevesa in prekrili poškodovano streho na objektu. Ob 1.05 so v Kamnici in Bresternici gasilci PGD Kamnica na več lokacijah odstranjevali zaradi vetroloma podrta drevesa in prekrili poškodovano streho na objektu.



Ob 1.38 je na Pekrski cesti v Mariboru na objektu distributerja električne energije močan veter odkril okoli 300 kvadratnih metrov strehe. Gasilci GB Maribor so odstranili dele pločevine, ki so nevarno viseli s strehe, počistili in preventivno pregledali okolico.



Ob 2.02 je v Dragučovi padlo drevo na cesto. Gasilci PGD Pernica so drevo razžagali in odstranili s cestišča. 10 minut kasneje so gasilci PGD Miklavž na Ptujski cesti razžagali drevo, ga odstranili s cestišča in cestišče počistili. Ob 1.43 so gasilci PGD Miklavž na Ptujski cesti odstranili podrto drevo in počistili cestišče.



Ob 2.11 se je na območju Velikega Boča zaradi vetra na cestišče padlo 6 dreves. Gasilci PGD Slemen so drevesa razžagali in odstranili s cestišča. Ob 3.14 so v Cafovi ulici v Framu na cesto padla 3 drevesa. Gasilci PGD Fram so drevesa razžagali in odstranili s cestišča.



Ob 3.56 so v Adamičevi ulici v Mariboru gasilci GB Maribor s pomočjo avtodvigala odstranili in razžagali drevo, ki se je zaradi močnega vetra naslonilo na objekt.