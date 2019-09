Hrvaški mediji: Hladna prha za Šarca iz Bruslja

Jean-Claude Juncker se je zavzel za hrvaški vstop v schengen. FOTO: Reuters

LJUBLJANA, BRUSELJ, ZAGREB, NEW YORK – Evropska komisija je v odzivu na izjavo slovenskega predsednika, da bi lahko sprejela politično odločitev o pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengenski prostor, sporočila, da je »politično nepristranska«. Hrvaški Jutarnji list se je o tem odzivu Komisije razpisal v članku z naslovom Hladna prha iz Bruslja za slovenskega premierja: Takoj so mu odgovorili na njegovo negodovanje zaradi zelene luči za vstop Hrvaške v schengen. Iz komisije so Šarcu odgovorili še, da je primer Hrvaške in Slovenije na sodišču EU.Šarec je ob robu zasedanja generalne skupščine ZN v New Yorku izrazil svoje nezadovoljstvo zaradi odločitve odhajajoče komisije, da se vprašanje izpolnjevanja tehničnih pogojev Hrvaške za vstop v schengen da na njen dnevni red. Odhajajoči predsednik komisijenaj bi to osebno obljubil hrvaškemu premierju. Dobro znano je, da sta Juncker in Plenković v dobrih odnosih, tudi zaradi Junckerjeve desne rokePreberite še:Šarec je o tem, da bo o vstopu Hrvaške v schengen predvidoma 16. oktobra odločala še odhajajoča komisija (mandat se ji izteče 1. novembra), preden prevzame vajeti, napovedal, da bo v primeru političnega delovanja komisije politično delovala tudi Slovenija. Hkrati je zavrnil očitke, da Slovenija ni dovolj glasna pri uveljavljanju interesov glede Hrvaške.»Vemo, da je imeti schengensko mejo izjemno zahtevno,« je poudaril Šarec in dodal, da ga skrbi, ker Hrvaška nima rešenega praktično nobenega mejnega vprašanja z nobeno državo. »Kako lahko potem zaobidemo ta vprašanja in je kar avtomatično nekdo primeren za vstop v schengen.« Veta Slovenije na Hrvaški vstop v schengen Šarec sicer ni neposredno napovedal. »Delovali bomo tako, kot je pravilno in v interesu Slovenije, a ne samo Slovenije, temveč tudi v interesu vladavine prava.«Za vstop v schengen, prostor brez notranjega nadzora meja, ni dovolj pozitivna ocena Evropske komisije, ki govori samo o tehnični pripravljenosti države. Končno odločitev sprejmejo države članice.