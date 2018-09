Hrvaška vlada: Bruselj pravilno ravnal glede Slovenije in Hrvaške

ZAGREB – Hrvaška vlada ne komentira internih dokumentov, ki ne predstavljajo uradne odločitve ali stališča Evropske komisije, so iz hrvaške vlade odgovorili na prošnjo STA za odziv na poročanje nemškega tednika Spiegel. Kot so dodali, se je komisija pravilno odločila, da se ne vmešava v dvostranski spor o meji med Hrvaško in Slovenijo.



Kot je v petek poročal Spiegel, je pravna služba Evropske komisije podprla trditve Slovenije, ko gre za tožbo proti Hrvaški zaradi zavračanja uveljavitve arbitražne sodbe in posledično kršitve prava EU.



Nemški časnik je tudi zapisal, da predsednik Evropske komisije Jean Claude-Juncker ni sledil ocenam pravne službe, ko je odločil, da se komisija ne bo izrekala o sporu o meji med Hrvaško in Slovenijo.



»Stališče vlade Republike Hrvaške je, da je potrebno, da Hrvaška in Slovenija kot dve prijateljski državi ter članici zveze Nato in Evropske unije, nadaljujeta dialog in uredita vprašanje meje v obojestransko zadovoljstvo in v dobrososedskemu duhu,« so danes v Banskih dvorih še odgovorili na vprašanje STA.



Obenem so ponovili besede, ki jih je hrvaški premier Andrej Plenković zapisal v čestitki novemu slovenskemu kolegu Marjanu Šarcu po izvolitvi nove vlade. Plenković je ponovil, da je potrebno nadaljevati dialog med Hrvaško in Slovenijo o vseh odprtih vprašanjih. Obenem je Šarca povabil na obisk na Hrvaško.