Hodža razbil ženo z džezvo

»Zakon o preprečevanju nasilja v družini opredeljuje nasilje kot vsako uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana nad drugim oziroma zanemarjanje družinskega člana, zalezovanje žrtve in telesno kaznovanje otrok … Pristojni organi in organizacije so dolžni nasilje v družini obravnavati prednostno in storiti vse za zaščito žrtve,« med drugim navaja zakon o preprečevanju nasilja v družini. Le mrtva črka na papirju Vse lepo in prav, če ne bi bilo videti, da zapisano ostaja le mrtva črka na papirju, medtem ko žrtve še mesece in leta živijo v strahu pred nasilneži. Pred časom je naša država v želji, da bi se ...