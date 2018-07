Hektoliter gobarju iz Gorenjske

Takole so videti negovalni izdelki Fruith of the Earth, nagrajencem pa smo pripravili še številna mala presenečenja: frizbi, torbo za na plažo in hladilno torbo, napihljivo blazino in še kaj. FOTO: Špela Ankele

Kupone za hektoliter pošiljam vsako leto, a tokrat sem imel prvič srečo.

Brez česa ne moremo na plažo? Brez brisače Svilanit, tejle na fotografiji je ime Onix Fish. FOTO: Špela Ankele

KRANJ – Drugi hektoliter smo dostavili na Gorenjsko, točneje v vas Milje, ki je le par kilometrov oddaljena od Kranja. Tam je doma upokojenec. Takoj ko je v časopisu opazil kupon za hektolitrsko nagradno igro, nam je poslal dopisnico. »Toda dopisnico in znamko mu vedno kupim jaz,« se je pošalila Albinova žena. Takoj smo vedeli, da je šla nagrada v prave roke!Kar dolgo je trajalo, da smo iz prtljažnika avtomobila zložili vse, kar je sreča namenila Arzenškovim. Najprej smo na klopco pred vhodnimi vrati postavili hektoliter ledenega čaja Teekanne Fresh, in sicer plastenke s 100-odstotnim čajem sadnega okusa, ki je skuhan in ohlajen ter brez sladkorja in kalorij. Ko smo zraven položili še veliko torbo za na plažo, iz katere je v živahnih barvah kukala Svilanitova brisača Onix Fish, zraven nje pa so bili še negovalni izdelki Fruith of the Earth, je Albin komaj našel dovolj prostora, da se na klopi pridruži tej veliki nagradi!Ob opazki, da so izdelki Fruth of the Earth (gel in negovalni losjon na osnovi aloje vere, ki kožo oskrbi z vlago, jo nahrani ter ji vrača prožnost in ravnovesje), verjetno namenjeni gospe Ivanki, ker je tako vestno kupovala dopisnice in znamke, so se usta zakoncev Arzenšek raztegnila v nov nasmeh.Ta z naših lic kar ni odšel vse do konca našega obiska, saj je bil pogovor, ki je potekal v senčki pred hišo, zares prijeten. Zakonca Arzenšek sta povedala, da bodo ledenega čaja najbolj veseli vsi trije vnuki, ki so stari 10, 15 in 17 let. »Kupone za hektoliter pošiljam vsako leto, a tokrat sem imel prvič srečo,« je med nasmeški nanizal Albin Arzenšek, ki rad rešuje tudi križanke. Ko vanje napiše še zadnjo črko, tudi te pošlje v naše uredništvo: »Doslej sem dobil nekaj manjših nagrad – enkrat krekerje, nekoč čokolado in napitke. Ne dobim velikokrat nagrade, je pa za nagrado vselej kaj lepega.«Arzenškova sta oba upokojena. Ko sta še hodila v službo, je bil on električar v podjetju Elektro Gorenjska, ona pa je delala kot predica v kranjskem tekstilnem podjetju Ibi, ki ga že lep čas ni več. »Če nisem naredila norme, ni bilo denarja. Normo pa je bilo težko narediti, če je bila preja slaba in se je trgala,« se je trenutkov preteklosti spomnila Ivanka. Danes nima več norme, ampak se ukvarja s stvarmi, ki jo veselijo. Na prvem mestu med hobiji zakoncev Arzenšek je gobarjenje, saj sta mu zvesta vse od leta 1970 oziroma 1971.Letnici omenita tudi zato, ker je bil takrat ustanovljen Gobarsko društvo Kranj, v katero sta vključena že od začetka. »Jaz poznam nekaj čez sto vrst gob, najin sinpa je pravi strokovnjak na tem področju. Pozna več kot tisoč gob in je eden redkih mentorjev determinatorjev gob v Sloveniji,« ponosno pojasni Albin Arzenšek ter doda, da je determinator gob tisti, ki je poznavanje gob dokazal tako, da je opravil zahtevna preverjanja in izpite.Poleg gobarjenja in urejanja vrta imata zakonca Arzenšek še en hobi: balinanje. »Jaz balinam v gorenjski in tudi v upokojenski ligi, žena pa je bila v ta šport vključena pred leti, danes ne več,« nam na koncu pogovora še pove Albin Arzenšek, dolgoletni naročnik časopisa Slovenske novice.