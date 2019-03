Gusarji in mumija metali sekiro

Najboljši tekmovalci

218 točk je trenutno najboljši rezultat tekmovalca v sekirometu.

LJUBLJANA – Nova zabava, to je metanje sekire v tarčo v športno-zabavnem centru Sekiromet (Axe Throwing Europe) na Kajuhovi cesti v Ljubljani, se je prijela tako med rekreativci kot tistimi, ki bi radi tekmovali in se udeleževali evropskih ali celo svetovnih prvenstev.V polnem zamahu je zimska tekmovalna liga po sistemu WATL, vse bolj obiskane pa so tudi zabave ob koncih tedna in raznih praznikih. Nedavno so denimo tekmovali v pustnih maskah, v naslednjih dneh pa bosta še posebni prireditvi ob dnevu žena in mučenikov.Na pustni petek so priredili pustno zabavno tekmovanje in tedaj nekoliko znižali običajne cene vstopnic. Tako smo lahko med tekmovalci videli gusarje, prašičke, mumijo, vikinga, čarovnico, kavbojce, klovne, letalca v oblačilih wing suit (leteča veverica) pa tudi več drvarjev v karirastih črno-rdečih srajcah in z drvarskimi čeladami.Norčavemu pustnemu času so močno prilagodili tekmovalna pravila, zato so bili končni rezultati najboljših veliko višji kot na resnih tekmovanjih. Po štirih krogih so dobili polfinaliste, štiri fante in štiri dekleta. Inje v predtekmovanju gladko pometla s konkurenti in konkurentkami, v playoffu na izpadanje pa se je pridružila močnejši moški kategoriji. Moško čast je v zadnjem obračunu rešil, ki je bil le za las boljši od Aše. V ženski kategoriji je zmagala, v moški Šutič, za moralno zmagovalko pa so razglasili Ašo Grahelj. Da je bil pustni žur še bolj usekan, je poskrbela pevka, ki je svoj nastop izvedla kar na šanku.Turnir so začinili s predstavitvijo slovenske novosti, to je axe-crossa, mešanice sekirometa in biatolona. Štirje najboljši tekmovalci so morali v omejenem času oziroma 30 sekundah med tekom v tarče zmetati deset sekir zapored. In Aša je tudi v tej disciplini nažgala vse nasprotnike.V petek in nedeljo, torej za dan žena in dan mučenikov, bodo v dvorani za sekiromet organizirali posebni zabavi, pri čemer bo veljalo, da bo plačal eden, igrala pa bosta dva.Skoraj na polovici je tudi zimska liga sekirometa, ki šteje za državno prvenstvo, na katero se bo uvrstilo najboljših 16 udeležencev (štel bo seštevek vseh 7 rezultatov).Čeprav so izvedli le tri ligaške predtekmovalne turnirje, se je na trenutni lestvici že izoblikovala peterica favoritov za končno zmago.inv konkurenci 47 tekmovalcev (med njimi je osem žensk) namreč že precej odstopa. Med ženskami je najboljša Aša Grahelj, trenutno je na 9. mestu. Za vidnejšo uvrstitev se je treba na vsakem turnirju približati 200 točkam, za zdaj pa je najboljši rezultat 218 točk Simona Šege.Da dosega najboljše rezultate, niti ni čudno, saj si je v Kočevju omislil lastno tarčo in doma redno trenira. Na enem od turnirjev se je pohvalil, da mu je uspelo sredino tarče zadeti že 23-krat zapored. Robert Lisac je na svojem blogu o telesu demonstriral celo posebno vadbo za telo s sekiro za sekiromet.Kot je dejala organizatorica sekirometa, imajo med rednimi udeleženkami turnirjev tudi kočevske košutke.Že v maju bo center Axe Throwing Europe ponudbo obogatil s prenosnim sekirometom. S prikolico, na kateri bodo imeli mobilne tarče in vse zaščitne ograje ter mreže, bodo gostovali po festivalih, piknikih ali zasebnih zabavah po Sloveniji, morda celo po tujini.Za njihovo postavitev in varnostne ukrepe bosta skrbela dva njihova inštruktorja in hkrati sodnika. Že letos poleti bodo v Orehovem gaju v Tomačevem postavili štiri tarče na prostem. Obiskovalci se bodo tako lahko v sekirometu pomerili tudi pod odprtim nadstreškom. Na tamkajšnjem prostoru za piknike bodo tovrstno zabavo prirejali le za zaključene družbe.V dvorani na Kajuhovi upajo, da bodo poleti gostili še več tujih turistov, ki se bodo hoteli v Ljubljani sprostiti z metanjem sekire v tarčo. V turistični ponudbi mesta so v kategoriji zabave in igre že na 9. mestu, a si želijo priti še višje.