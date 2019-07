Grožnja že na nebu, preverite, kje gorijo rdeči alarmi

Kako je pri vas? Sporočite nam, če vas bo zajelo neurje. Dodajte fotografijo ali video.

LJUBLJANA – Za več delov Slovenije je prižgano rdeče opozorilo zaradi velike nevarnosti toče. Popoldne in zvečer nam vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve napovedujejo nevihte, ob katerih se lokalno lahko pojavi neurje z nalivi, s sunki vetra in točo. Najizrazitejše naj bi bile nevihte na zahodu države, kjer je bilo pestro že v petek.Preberite še:Kje grozi toča, lahko preverite tukaj:V petkovih popoldanskih urah je večji del občine Sevnica zajelo močno neurje z dežjem, vetrom in s točo, ponekod tudi v velikosti oreha. Gasilci so iz sedmih objektov izčrpali meteorno vodo in s cestišča odstranili več podrtih dreves. V občini Metlika pa je veter odkril ostrešja stanovanjskih hiš in podiral drevesa. Gasilci so odstranili podrta drevesa in prekrili ostrešja štirih stanovanjskih hiš.Zvečer in ponoči je bilo najbolj pestro ob morju, kjer se je iz Italije fronta neviht s številnimi udari strel pomikala proti Istri. Podobno vreme vremenoslovci napovedujejo tudi za danes.