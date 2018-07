Grozljiva noč na Dolenjskem: treskalo, gorelo in zalivalo

TREBNJE, ŠENTJERNEJ, SEMIČ, DOLENJSKE TOPLICE – Ponoči je v naselju Križ v občini Trebnje zaradi udara strele gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Občine, Čatež pod Zaplazom, Trebanjski Vrh in Šentlovrenc so ogenj pogasili.



V požaru je bilo uničenih okoli 100 kvadratnih metrov ostrešja hiše. Zaradi vode ter zadimljenosti je poškodovano bivalno nadstropje in uničena celotna električna napeljava v hiši. Na kraju so bili tudi policisti in dežurni delavec elektro podjetja, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Ob 1.56 je v naselju Šmarje, občina Šentjernej, zaradi udara strele gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej in Gorenje Vrhpolje so ogenj pogasili. Uničenih je okoli 20 kvadratnih metrov ostrešja, ki so ga gasilci prekrili s PVC-folijo. Na kraju so bili tudi policisti in dežurni delavec elektro podjetja.

Podrta drevesa ovirala promet

Ob 2.16 je na cesti Črmošnjice–Črnomelj v naselju Srednja vas, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci Cestnega podjetja Črnomelj so ga razžagali in odstranili.



Ob 5.10 je na cesti med naseljema Dolenje Sušice in Gorenje Sušice, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja ga je razžagal in odstranil.



Nočno neurje je oviralo promet in oteževalo življenje tudi drugod po Sloveniji. Tako v Brežicah kot v Krškem so imeli delavci cestnega podjetja kar nekaj dela z odstranjevanjem podrtega drevja.



