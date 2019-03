Virant mora zaradi »lopovskega Jankovića« plačati

Nepremišljena izjava je Gregorja Viranta drago stala. FOTO: posnetek zaslona

Iz Listeso sporočili, da se jeZoranu Jankoviću »s podpisom zunajsodne poravnave opravičil za neresnične in žaljive navedbe, ki jih je dne 6. 11.2018 zapisal na družbenem omrežju twitter«.Kot so zapisali, je Virant v opravičilu izjavil, »da so bili zapisi neprimeren izraz njegovega političnega stališča, izrečenega v kontekstu predvolilnih debat«. S podpisom poravnave se je zavezal tudi, da navedb, ki jih je objavil na twitterju, ne bo več ponavljal, so zapisali pri Jankovićevi listi.Virant, ki je bil na novembrskih volitvah podpornik županskega kandidata(SDS), je protikandidata Jankovića, ki je pozneje volitve dobil, užalil z besedno zvezo »lopovski Janković«. Hkrati z opravičilom je Gregor Virant na željo Zorana Jankovića nakazal dva tisoč evrov dobrodelni organizaciji Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana Moste - Polje, so še zapisali.