Gradež bodo okrasili z jaslicami

Tudi letos bodo jaslice razstavljene po hišah, kapelicah, kleteh, kaščah in na prostem po vsej vasi Gradež, od centimetrskih do nadnaravnih velikosti in živih. Izdelane so iz vseh mogočih materialov, od najtršega kamna do mehkih užitnih plodov – iz vsega, kar si lahko zamislite. Vodeni ogledi s tržnico bodo 16., 23. in 30. decembra ter 2. januarja ob 17.30. Na odprtju razstave v nedeljo, 16. decembra, ob 17.30 bo kratek koncert božičnih pesmi. Nekaj praznične ponudbe na stojnici in topla pijača vas čakata vse tri nedelje in ob zaključku razstave. Vodeni ogledi s tržnico ...