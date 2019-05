Gozd je odprta knjiga

Didaktični deblak je najboljša galerija na prostem!

Kljub dežju so se ob odprtju učne poti številni obiskovalci podali po grajskem pobočju.

Finska ima le 10 avtohtonih dreves, v Sloveniji pa jih raste kar 71!

SEVNICA – V Sloveniji je okrog 700 tematskih poti, na območju od Zidanega Mosta do Dobove, v Posavju torej, jih je skoraj 100. Tem se je zdaj pridružila še 800 metrov dolga tematska pot z naslovom Gozd je kultura, ki se pne okrog sevniškega gradu, pobudnik zanjo pa je bil vsestranski domačinz zavoda za gozdove.Na tej poti naj bi obiskovalci spoznali drevesne vrste in pomen gozda, zapletenega ekosistema, ki je življenjsko okolje številnih rastlinskih in živalskih vrst ter gliv in ima velik vpliv na okolje, čeprav se tega sploh ne zavedamo.Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, saj gozd pokriva kar 60 odstotkov njene površine. Čeprav je na prvem mestu Finska, pa ima le 10 avtohtonih dreves, medtem ko jih v Sloveniji raste kar 71; 10 iglavcev in 61 listavcev. Najpogostejše drevo je smreka, sledijo ji bukev, jelka, hrast in bor.Da bi sprehajalci in šolarji, ki jim je ta učna pot v glavnem namenjena, spoznali različne vrste dreves, so ob poti postavili didaktični deblak, ki je najboljša galerija na prostem. Ponazarja različne vrste lesa, kar 32 drevesnih vrst, ob njih pa si lahko obiskovalci ogledajo še njih cvetje, listje in semena.Na posameznih točkah vodniki predstavijo sestavo gozdnih tal, z raznobarvnimi žogicami, ki jih razdelijo sprehajalcem, pokažejo proces fotosinteze, v novozgrajeni čebelnjak na grajskem pobočju, ki je del projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje, pa bodo kmalu naselili čebele. Ob koncu lahko sprehajalci prisluhnejo pogovoru mladeniča z dvestoletno bukvijo v grajskem parku.Če jih še kaj zanima, lahko o tem povprašajo vodnike, ki so jih na javnem zavodu KŠTM usposobili prav v ta namen. S to učno potjo bi radi mladim pokazali, da je narava naša največja učilnica, kjer vse piše in je vse, kar se v njej zgodi, prav.