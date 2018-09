Govorijo namesto živali, ki gre pod nož

Živali so čuteča bitja

Bili so priče raztovarjanju »čutečih bitij, njihovim krikom, ko niso hotela s tovornjaka, saj živali čutijo, da jih čaka klanje, ki ga družba dojema kot nekaj normalnega«.

Biti priča in čutiti trpljenje živali, jih videti kot edinstvena in čuteča bitja, bo okrepilo našo odločnost, da končamo to krutost.

Podobno kot že pred tem v Celju, Mariboru in še kje so se aktivistke in aktivisti celjskega društva Animal Save zbrali na mirnem shodu pred klavnico Mesne industrije Radgona, Panvita – MIR v Gornji Radgoni. Povedo, da so bili priče raztovarjanju »čutečih bitij, njihovim krikom, ko niso hotela s tovornjaka, saj živali čutijo, da jih čaka klanje, ki ga družba dojema kot nekaj normalnega«. Aktivisti so se zbrali že ob treh zjutraj, ko so v klavnico začeli voziti prašiče za zakol.Pričakovanja protestnikov, ki so vsi zaposleni ali še študirajo, seveda niso nerealna. Zavedajo se, da z bedenjem ne bodo dosegli zaprtja klavnice. »Tukaj stojimo za živali, ki čutijo, le povedati ne znajo. Z našo prisotnostjo pred klavnicami želimo pokazati, da življenja živali ne bodo ugasnila neopaženo. Želimo si opozoriti na problematiko uporabe in izkoriščanja žival,« praviiz ekipe Animal Save Slovenija. Ker je mučenje in ubijanje rejnih živali po svetu realnost, ki je ljudje sploh ne opazijo, jim poskušajo te živali predstaviti kot čuteča bitja v želji, da bi ljudje prenehali podpirati nepotrebno rejo in klanje. Pravijo, da so usmerjeni v čas, ko bo zasužnjevanje živali postalo nekaj nezaslišanega.Med udeleženci protesta v Gornji Radgoni smo slišali, da je veliko ljudi šokiranih, ko vidijo posnetke zasužnjenih živali v mesni, mlečni, jajčni, farmacevtski, zabavni, modni industriji in številnih drugih. Človek, ki prav tako spada med živali, lahko z vegansko prehrano dobi vse, kar njegovo telo potrebuje, so prepričani.V odročni industrijski coni v Gornji Radgoni njihovega protesta številni prebivalci mesta seveda niso videli, zato pa so lahko opazili številne transparente in plakate, na katerih niso manjkali podobe mučenih in ubitih živali in pozivi, ki naj bi ljudi odvrnili od uživanja mesa in živalskih izdelkov. Pravijo, da njihovi protesti niso uperjeni proti delavcem klavnice, ki le opravljajo svoje delo, ampak opozarjajo na problematiko zlorabe živali. Protestniki mirne shode z bedenjem organizirajo vsak mesec.