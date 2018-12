Gornja Radgona na svetovnem zemljevidu fotografije

Ustanovitveni član društva Dani Mauko razstavlja dve fotografiji. FOTO: OSTE BAKAL

S posebno klubsko razstavo, ki so jo v navzočnosti številnih fotografov in ljubiteljev fotografije odprli v galeriji Kulturnega doma Gornja Radgona, je domači Fotoklub Proportio divina proslavil prvi okrogli jubilej, 10-letnico obstoja in uspešnega delovanja. Tokratna razstava, posvečena jubileju društva, je že šesta klubska in tretja v Gornji Radgoni.Na razstavi poleg devetih članov društva () svoje umetniške fotografije predstavljajo tudi častni člani društva:in. Umetniki se predstavljajo s kakovostnimi fotografijami, od portretov in krajin do socialnih in popotnih fotografij.Ob odprtju razstave, ki bo na ogled do 3. januarja, sta prisotne pozdravila direktorica Zavoda za kulturo, promocijo in turizem Kultprotur Gornja Radgona Tatjana Karba Kotnik in radgonski župan, ki se je članom fotokluba zahvalil, da so občino in mesto Gornja Radgona uvrstili na svetovni fotozemljevid. Slavnostni govornik je bil predsednik kluba Ivo Borko, ki je orisal dosedanje delovanje kluba. Izrazil je zadovoljstvo nad narejenim in doseženim, saj klub kljub svoji mladosti in majhnosti spada med najboljša fotodruštva v državi.»V samo desetih letih delovanja smo se s številnimi samostojnimi in skupinskimi razstavami, gostovanji v priznanih galerijah drugod po Sloveniji in v tujini, uvrstitvijo naših fotografij na več sto mednarodnih žiriranih razstav po vsem svetu, osvojitvijo številnih nagrad in priznanj ter posledično pridobitvijo tudi najvišjih fotografskih nazivov FZS in FIAP prebili v sam vrh najuspešnejših društev Fotografske zveze Slovenije,« je med drugim dejal Borko.V društvu so ponosni na svojo vlogo in prispevek v projektu, ki so ga poimenovali Fotograd Negova in ki ga v sodelovanju s Kultproturom in FZS vodijo na gradu Negova od leta 2014. »Fotografsko središče Fotograd Negova, ki si je že prvo leto delovanja pridobilo status fotografskega središča FIAP kot šele peto tako razstavišče na svetu, je do danes gostilo že 36 razstav največjih slovenskih in svetovnih mojstrov fotografije in se pomembno zarisalo na svetovni fotografski zemljevid,« je ponosno poudaril Borko. Člani društva so ob tem v desetih letih sodelovali na več kot 600 mednarodnih razstavah in prejeli več kot 600 nagrad in priznanj.Ob jubileju smo izvedeli, da je društvo nastalo povsem naključno, na predlog takratnega predsednik FZS Rafaela Podobnika. Ime so izbrali takšno, da ga bodo razumeli po vsem svetu. Proportio divina namreč pomeni v zlatem rezu. V klubu so ponosni tudi na to, da so še vedno najmanjši in najmlajši klub v Sloveniji, a hkrati tudi eden najboljših in najuspešnejših.Ob ustanovitvi radgonskega fotokluba je bilo članov 10, danes jih je že 16: