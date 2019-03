Džamija v Ljubljani odpira vrata

LJUBLJANA – Na gradbišču ob Parmovi ulici, kjer so leta 2013 položili temeljni kamen za prvo džamijo pri nas, se že nekaj časa zdi, da dela stojijo. Džamija naj bi bila dokončana do aprila letos, a takrat verniki tam še ne bodo mogli moliti, saj so datum premaknili na konec junija, so za Delo povedali v Islamski skupnosti. »Dela pri Muslimanskem kulturnem centru potekajo vsak dan,«