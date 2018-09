Goreče vozilo zaprlo primorko

VIPAVA – Zaradi gorečega vozila je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Za osebna vozila je obvoz možen po vzporedni cesti.



Kmalu po 10. uri je promet ponovno stekel, saj je bil zaprt le vozni pas, ostaja pa zastoj.



Voznike na prometno-informacijskem centru opozarjajo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.



Ponoči ob 3.49 pa je bila na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava zaradi burje uvedena zapora prometa 1. stopnje. Zapora velja za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase osem ton. Ob 7.30 je bila 1. stopnja zapore prometa uvedena tudi na odseku hitre ceste med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina.