Z vsako potezo in vsakim krogom se povečuje napetost v igri.

Igra je za od dva do štiri igralce. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Začnemo z metanjem kock.

Vsak ima svojo gasilsko enoto, a med seboj morajo sodelovati.

Karta dogodkov spremeni stanje na igralni plošči.

LJUBLJANA – Verjetno ni Slovenca, ki se ne bi strinjal s tem, da so gasilci pravi, resnični junaki. Med prvimi so, ki vselej nesebično priskočijo na pomoč in pri tem nemalokrat ogrožajo svoje življenje. Zato ni nič čudnega, da je prav njim posvečena družabna igra, ki so jo izdali pri slovenski založbi Value Add Games, specializirani za razvoj družabnih iger, in sicer v počastitev 150-letnice organiziranega gasilstva na Slovenskem.Postanite junaki tudi vi, družabno igro, v kateri bodo uživali otroci in odrasli, lahko naročite tudi prek našega in vašega časnika: izpolnite naročilnico, igro pa lahko naročite tudi prek spleta. Del dobička bo založba s pomočjo Gasilske zveze Slovenije namenila mladinskim gasilskim sekcijam!Primerna je za od dva do štiri igralce, starejše od osem let. Igra je sodelovalna: vsak igralec sicer prevzame svojo vlogo, a je končni izid odvisen od odločitve vseh. Zaradi več možnih scenarijev in edinstvenih sestavljivih igralnih plošč je igra zanimiva in neponovljiva, ker ima dve težavnostni stopnji, bo v izziv tako mlajšim kot bolj izkušenim igralcem.In kako igramo? Gasimo in rešujemo življenja, seveda, kot pravi gasilci. Tudi novičarji smo se igrali gasilce, gasili in reševali. Z vsako potezo in vsakim krogom se povečuje napetost in 45 minut, kolikor traja ena igra, mine, kot bi mignil. Vsak igralec predstavlja eno gasilsko enoto, ki ima svoje gasilsko vozilo in opremo, s katero izvaja posebne poteze. Ko se ogenj (upodabljajo ga posebni žetoni) na igralni plošči začne širiti, igralci opazijo stavbe in civiliste, ki so ogroženi, in se morajo odločiti o taktiki in izbiri opreme, upoštevati morajo tudi teren, saj se ogenj ne širi povsod z enako hitrostjo, in začeti gasiti in reševati civiliste.