Gasilski poročni poljub 37 metrov visoko

Sebastjan Koper iz Velenja, poklicni gasilec, višji gasilski častnik, član Poklicnega gasilskega jedra pri PGD Velenje, je našel svojo srečo, ko je spoznal brhko Tino Višnar. Zdaj sta zvezo kronala s poroko.



Sebastjan, ki se je usposabljal za posebne gasilske specialnosti, je kazal navdušenje nad gasilstvom že kot mlad fant in vsakič, ko so zazvenele gasilske sirene, hitel za njimi. Pozneje je poklic tehničnega svetovalca za inženirske dejavnosti zamenjal za gasilskega tehnika. Veselje do prostovoljnega poslanstva je udejanjil z zaposlitvijo v 16-članski ekipi Poklicnega gasilskega jedra v PGD Velenje. V njemu tako ljubem poklicu je Sebastjan našel tudi ljubezen.



Na dan obljube zvestobe v starotrški cerkvi svete Marije v Velenju so mladoporočenca pred domačim gasilskim domom sprejeli gasilci in jima podarili gasilske simbole, nato nalili penino in mlademu paru obljubili, da jima bodo le enkrat, in sicerna prav ta srečni dan, oprali avto.



Temperamentna Tina je od domačih gasilcev dobila čisto pravi simbolični gasilski ročnik, Sebastjanu pa so podarili gasilno sredstvo za ljubezen. Tino so z njenim gasilcem dvignili še s 37-metrsko raztezno gasilsko lestvijo, da sta si za vedno zapomnila pogled od zgoraj in se strastno poljubila visoko nad gasilskim domom. Nato se je bilo treba v koloni s svati vred zapeljati še pod obokom 16 gasilnih curkov iz dveh avtocistern. Skoraj edina suha sta ostala zakonca Koper, medtem ko je od gasilcev vse teklo. Za srečo gasilskega para PGD Velenje.