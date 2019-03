Gasilski finalisti: soba s pokali je že polna

PGD Polje pokriva vasi Polje, Skaručna, Vojsko in Povodje.

5 tisoč evrov je nagrada, za katero se potegujejo.

VODICE – Bližnjemu v pomoč! Za tem geslom že skoraj sto let aktivno stojijo člani Prostovoljnega gasilskega društva Polje v občini Vodice, ki je eno od finalistov v nagradni akciji Naj prostovoljno gasilsko društvo Slovenskih novic. Kot nam je pojasnila predsednica PGD Polje, se, četudi imajo na letni ravni malo intervencij, vedno odzovejo na pomoč, ko jih ljudje potrebujejo. »Najbolj smo ponosni na to, da prav vse strukture aktivnih članov, od pionirjev do veteranov, prispevajo k delovanju društva.« Skrbeti morajo za varnost 612 od skupno nekaj manj kot 5000 prebivalcev vodiške občine. PGD Polje, ki je društvo I. kategorije, pokriva vasi Polje, Skaručna, Vojsko in Povodje. Operativna enota šteje 33 članov in nanjo so izjemno ponosni.Člani PGD Polje, skupaj jih je 240, med njimi je 58 mladih gasilcev in gasilk, so sicer ves čas izjemno aktivni. Med drugim se tako udeležujejo gasilskih tekmovanj Gasilske zveze Vodice in zunaj domače občine. »Starejše gasilke so bile že 16. leto zapored pokalne zmagovalke za pokal Gasilske zveze Slovenije pa tudi po osemkrat državne prvakinje,« je poudarila naša sogovornica. Lani pa so organizirali že 17. gasilsko tekmovanje za starejše gasilce in gasilke za pokal PGD Polje. »Imamo že polno pokalno sobo,« s ponosom omeni predsednica PDG Polje. V društvu seveda zelo dobro skrbijo tudi za podmladek in izobraževanje gasilcev. Zelo veseli bi bili tudi, če bi prejeli glavno nagrado v višini 5000 evrov, saj bi s tem lahko med drugim zamenjali okna na gasilskem domu in dokupili operativno opremo, denimo agregat. Leta 2012 so kupili in prevzeli motorno brizgalno znamke Johstadt, tri leta pozneje pa so prevzeli gasilsko vozilo znamke Renault za prevoz moštva.Naj prostovoljno gasilsko društvo v Slovenskih novicah iščemo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije. V prihodnjih dneh boste tako lahko prebrali predstavitve še preostalih gasilskih društev, ki jih je stroga šestčlanska žirija poslala v finale.Med 22. marcem in 3. aprilom pa boste nato prišli na vrsto vi, bralci Novic. Z glasovnicami, objavljenimi v Slovenskih novicah, pa tudi na spletni strani promo.delo.si/gasilskodrustvo izglasovali končnega zmagovalca v posamezni skupini. Naj prostovoljno gasilsko društvo v skupini PGD do druge kategorije ter naj prostovoljno gasilsko društvo v skupini PGD od tretje do pete kategorije bomo torej z vašo pomočjo razglasili 5. aprila 2019, in sicer na veličastnem koncertu Slovenskih novic na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.