Gasilci z Velikega Kamna dihajo kot eden

LJUBLJANA – Na Slovenskih novicah v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije iščemo naj prostovoljno gasilsko društvo, vseh PGD-jev pa je v Sloveniji približno 1300. Šestčlanska komisija je zato na dan žena izbrala po pet finalistov iz vsake skupine, te bomo predstavili v našem časopisu in na spletni strani www.slovenskenovice.si. Med 22. marcem in 3. aprilom 2019 boste namreč prav vi, drage bralke in bralci, z glasovnicami, objavljenimi v časopisu Slovenske novice pa tudi na spletni strani promo.delo.si/gasilskodrustvo, izglasovali končnega zmagovalca v posamezni skupini. Naj prostovoljno gasilsko društvo v skupini PGD do druge kategorije ter naj prostovoljno gasilsko društvo v skupini PGD od tretje do pete kategorije bomo torej z vašo izdatno pomočjo slovesno razglasili 5. aprila 2019, in sicer na veličastnem koncertu Slovenskih novic na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.Prvo prostovoljno gasilsko društvo, ki ga na tem mestu torej predstavljamo, je PGD Veliki Kamen. Njihovi člani se lahko pohvalijo, da kar deset odstotkov prebivalcev njihove krajevne skupnosti pripada prav njihovemu gasilskemu društvu. PGD Veliki Kamen pa nima le izjemnega družbenega pomena, temveč tudi zgodovinskega, začetki tamkajšnjega gasilstva sežejo kar 93 let v zgodovino.Predsednik PGD Veliki Kamenje prepričan, da si prav njihovo društvo zasluži naziv naj prostovoljno gasilsko društvo! Svojo samozavest črpa iz številnih razlogov, še posebno so ponosni, denimo, na svojo samooskrbnost, njihova lokalna skupnost je namreč že ničkolikokrat potrdila, da dihajo kot eno. Junija 2013 so izključno z lastnimi sredstvi nabavili gasilsko cisterno s pripadajočo opremo za gašenje požarov, dve leti pozneje so s svojimi sredstvi kupili prvi javno dostopni avtomatski defibrilator v občini Krško.Svojo izurjenost ter predčasnost so pokazali tudi novembra 2017, ko so v Zdravstvenem domu Krško usposobili prvo ekipo desetih licenciranih prvih posredovalcev v krški občini, ki pomaga občanom v primerih nenadnih srčnih zastojev, zadušitev, hudih krvavitev … »Po našem vzoru se danes usposabljajo druga društva,« je ponosno dodal Kostevc.Če že ne prej, je PGD Veliki Kamen slovenska javnost spoznala, ko so predstavili preventivni projekt z naslovom Kdo te bo nocoj peljal domov? Na družabnem omrežju so takrat dosegli kar 210.000 ogledov, danes pa svoje preventivno poslanstvo le še nadaljujejo in ga krepijo z Agencijo RS za varnost prometa. Pred kratkim so organizirali mega gasilsko reševalno vajo, kjer so svoje znanje preizkusile in združile tri enote prostovoljnih gasilcev, enota poklicnih, dve enoti reševalcev nujne medicinske pomoči in še enota policije, s katero PGD Veliki Kamen že leta odlično sodeluje. Tudi ta vaja je bila samo še dokaz več, kako pomembno vlogo imajo v svoji regiji dejansko gasilci z Velikega Kamna, ki so znanilce dosežkov na področju preventive pa tudi organizacije prireditev dobrodelnega duha.Pa še to: po vzoru njihove Mladinske točke Velike Kamen, ki je bila pred 15 leti prva pri nas, se je po Sloveniji odprlo še kar veliko podobnih, na njih pa mladi prostovoljci omogočajo varno preživljanje prostega časa otrokom in mladini z manj priložnostmi v ruralnem okolju. Dober glas je z Velikega Kamna segel celo že onkraj slovenskih meja.Ker je glavna nagrada, ki jo bo prejelo naj prostovoljno gasilsko društvo, 5000 evrov, nas je seveda zanimalo, kako bi porabili to donacijo. Kostevc je odgovoril: »V celoti bi jo namenili za nakup zaščitnih intervencijskih oblek, druge gasilske in reševalne opreme ter za letovanje gasilske mladine in pionirjev na morju med šolskimi počitnicami.«