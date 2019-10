Gasilci pišejo zgodbo o uspehu

Gasilci so medse povabili domačine in goste.

ČRENŠOVCI – Gasilke in gasilci PGD Črenšovci, ki bodo čez štiri leta praznovali stoletnico uspešnega delovanja, so medse povabili krajane in goste, ki so jim pomagali priti do novih pridobitev.Tako se je ob gasilsko-vaškem domu v Črenšovcih in na novo zgrajenem parkirišču zbrala množica, med katero so bili, županja občine Črenšovci, poslanec, svetniki in svetnici občine Črenšovci,, vodja izpostave za zaščito in reševanje Murska Sobota,, poveljnik Rodovskega bataljona 72. brigade in vojašnice Murska Sobota,, predsednik GZ Črenšovci,, poveljnik GZ Črenšovci,, predsednik KTD Črenšovci, duhovnikin vojaški vikar, predstavniki vseh PGD v občini Črenšovci, PGD Odranci, sponzorji, donatorji in drugi.Prisotni so si lahko ogledali vozni park PGD Črenšovci, opremo, orodje in gasilsko-vaški dom, kjer so kupili nov avtomatski defibrilator. Prikazali so tudi delo s to napravo, ki rešuje življenja ob zastoju srca. Na slovesnosti, ki jo je povezovala podpredsednica PGD Črenšovci, za glasbene vložke pa sta poskrbela mlada nadarjena člana družine, sta prisotne pozdravila tudi županja Vera Markoja in predsednik PGD Črenšovci»Danes je znova velik dan za PGD Črenšovci. Po tem, ko smo lani po 95 letih obstoja dobili parkirišče in 85 novih delovnih uniform, letos uradno predajamo svojemu namenu gasilsko lopo na tem parkirišču, defibrilator in gasilsko prikolico. Ponosni smo, da nam je predvsem z lastnimi sredstvi ter ob pomoči številnih sponzorjev in donatorjev uspelo realizirati letošnje projekte,« je uvodoma dejala podpredsednica, predsednik Utroša pa je nadaljeval: »Nove pridobitve so del načrtnega dela in večletne modernizacije PGD Črenšovci. Še pomembneje pa je, da smo v vseh teh letih predvsem vlagali v ljudi in njihovo izobraževanje ter usposabljanje. Danes, po dveh desetletjih, lahko ponosno povemo, da nam je uspelo spisati slovensko gasilsko zgodbo o uspehu. Seveda vsi ti rezultati niso prišli sami od sebe, ampak so plod dela in ustvarjanja več generacij v društvu. Tega pa ne bi zmogli brez vaščanov, občine Črenšovci, evropskih sredstev, številnih donatorjev in sponzorjev. Predvsem pa ne brez gasilcev in gasilk, na te sem najbolj ponosen.«Predsednik Utroša je skupaj z županjo in poveljnikom PGD Črenšovcisimbolično prerezal trak ob uradnem prevzemu novih pridobitev, ki sta jih nato blagoslovila Zoran Car, župnik Črenšovcev, in Vito Muhič, vojaški vikar. Posebnost dogodka je bila podelitev dveh bronastih medalj PGD Črenšovci, in sicer mladima članomain, ki sta maja letos pomagala rešiti življenje.