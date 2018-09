Gasilci nad stres s čebelami

V čebelnjaku je deset panjev, zanje, kot tudi za čebelnjak, bodo gasilci skrbeli sami.

Čebelnjak je blagoslovil celjski škof Stanislav Lipovšek. FOTO: Gregor Katič

Dokazano je, da so ljudje, ki delajo s čebelami in so dolge ure v čebelnjaku, bolj zdravi.

CELJE – Poklicna gasilska enota (PGE) Celje je v zadnjih desetih letih zrasla v eno najbolj usposobljenih in opremljenih gasilskih enot v Sloveniji. Pri delu uvajajo številne novosti, tako na področju operativnega dela, ekologije kot tudi skrbi za delavce.Zadnja pridobitev je vzpostavitev protistresnega, sprostitvenega centra. Postavili so čebelnjak, v katerem se bodo njihovi gasilci v prostem času sproščali, nekateri pa se bodo tudi resno ukvarjali s čebelarstvom. »S tem bodo tudi zmanjševali stres, ki jih vsak dan spremlja pri težkem delu, ko nemalokrat posredujejo v hudih prometnih nesrečah in pomagajo ponesrečenim ali se celo srečajo s smrtjo,« pravi, direktor PGE Celje. Pri tem ne bodo osamljeni, saj jim bo s strokovnimi nasveti pomagala Čebelarska zveza Slovenije, če jo bodo seveda potrebovali.Predsednik zvezeje gasilcem podaril eno čebeljo družino. V čebelnjaku je sicer deset panjev, zanje, kot tudi za čebelnjak, pa bodo gasilci skrbeli sami, saj imajo v svojih vrstah tudi čebelarje. Imenovali so dva gospodarja, ki bosta skrbela za čebele in bosta morda s časom pritegnila še koga. Denar za čebelnjak, panje in čebele so celjski poklicni gasilci zagotovili sami. Naložba je stala 15.000 evrov, medtem ko so jim pri postavitvi čebelnjaka pomagali številni čebelarji, panjske končnice pa so poslikali učenci II. Osnovne šole Celje.Za zdaj je PGE Celje edina v Sloveniji in verjetno tudi širše, ki ima svoj čebelnjak oziroma nekakšen protistresni API-terapevtski center. A niso prvi samo v tem primeru, temveč so bili tudi prvi, ki so v svojih vrstah zaposlili poklicno gasilko, namestili sončno elektrarno, ogrevajo se s toplotno črpalko, prvi so kupili reševalnega psa in še kaj. Odprtja čebelnjaka se je poleg številnih poklicnih gasilcev in čebelarjev pa tudi celjskega županaudeležil celjski škofin ga blagoslovil.Gasilci so ponosni, da je ideja za gasilski čebelnjak zrasla prav na njihovem zelniku. »Dokazano je, da so ljudje, ki delajo s čebelami in so dolge ure v čebelnjaku, bolj zdravi in doživijo višjo starost. Zato bodo čebele brez dvoma dobro in pomirjujoče vplivale na naše gasilce, ki so večkrat v stresu,« meni Janko Požežnik.