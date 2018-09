Galeriji podarili 15 Jakčevih skic

Donacijsko pogodbo sta podpisala predsednik Rotary kluba Ljubljana Edvard Škodič in direktor galerije Goran Milovanovič, dogodka se je udeležil tudi ustanovni član kluba Peter Breznik. FOTO: Aleš Žnidaršič

Člani rotary kluba so obiskali Kostanjevico na Krki. FOTO: Aleš Žnidaršič

Rotary klub Ljubljana je Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki v trajno last izročil 15 originalnih Jakčevih skic, na katerih so upodobljeni člani Rotary kluba med letoma 1934 in 1941, ter zbirko kratkih verzov o članih iz leta 1939, ki jih jeohranil kot drag spomin na svoje prijatelje.Skice so nastale med klubskimi sestanki in izleti, ko se je Jakac zabaval tako, da je prijatelje skiciral na liste papirja ali serviete, kar je imel pač pri roki. Skice skupaj z verzi izražajo pomemben košček v mozaiku življenja Božidarja Jakca. Rotary klub mu je veliko pomenil, saj je bil prek njega v stiku s svetom, drugimi klubi po svetu in v zelo raznolikem prijateljskem okolju. Za nekaj skic je znano, da so nastale leta 1936, na ladji Kralj Petar na plovbi v Benetke, ko so mnogi rotarijci skupaj z družinskimi člani obiskali veliko konferenco v Benetkah, ki se je je udeležilo več kot 800 rotarijcev iz evropskih držav.Ob slovesni izročitvi v samostanski cerkvi galerije sta donacijsko pogodbo podpisala predsednik Rotary kluba Ljubljanain direktor galerije. Prisotni so bili tudi prejšnji direktor galerijein dr., muzejski svetnik in predsednik sveta zavoda, ter mnogi člani Rotary kluba Ljubljana. Seveda ni manjkal niti ustanovni član kluba, danes 90-letnik, ki je skice ob ustanovitvi kluba prejel od vdove