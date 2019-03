FOTO: Živalski kadavri ob sprehajalni poti

Takole ležijo živalski odpadki kar ob poti proti Grilovi kapeli v Cerovcu pod Bočem. FOTO: S. N.

Večinoma gre za ostanke prašičev po klanju. FOTO: Arhiv Dela

Na podlagi odločbe uradnega veterinarja bo izvajalec javne službe skupaj z Nacionalnim veterinarskim inštitutom zagotovil prevzem živalskih stranskih proizvodov, ki so nelegalno odloženi.

ROGAŠKA SLATINA – V uredništvo Slovenskih novic smo prejeli ogorčeno pismo bralcev iz Cerovca pod Bočem v občini Rogaška Slatina, ki pa želijo ostati anonimni. Kot so zapisali in v dokaz priložili tudi dve fotografiji, nekdo v Cerovcu pod Bočem že dolgo odlaga živalske odpadke. Šlo naj bi tako za kadavre domačih živali kot tudi divjadi.»Zelo moteče je, ker ti živalski odpadki ležijo zgolj 30 metrov stran od poti proti Grilovi kapeli. To je nedopustno in vsega obsojanja vredno,« so ogorčeni domačini. Navedbe smo preverili pri nekaj domačinih. Eni o tem niso vedeli nič, nekateri pa so nam povedali, da naj bi lovci za to vedeli. Neuradno naj bi šlo celo za splošno znano lokacijo, kjer naj bi živalske odpadke odlagali z namenom hranjenja lisic, da te ne bi hodile preblizu tamkajšnjim kmetijam. Ko smo želeli govoriti s katerim od tamkajšnjih lovcev, pa se nihče ni želel izpostavljati. Smo pa to preverili tudi pri lovcih iz drugih krajev, saj se je v preteklosti že dogajalo, da so se ljudje podobno zgražali nad tem, da so obesili kakšen kadaver celo kar na drevo, češ, da pač hranijo divjad in jo tako zadržijo proč od hiš in urbanih naselij.Ali gre res za vsesplošno lokacijo za hranjenje divjadi, smo preverili še na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), a tam se s tem mnenjem ne strinjajo. Kot nam je pojasniliz službe za odnose z javnostmi UVHVVR, je njihov celjski območni urad prijavo opisanega primera prejel 10. januarja in je trenutno še vedno v postopku obravnave. »Iz priložene fotografije je razvidno, da gre večinoma za ostanke prašičev po klanju. Če bi bila lokacija najdbe registrirano krmišče za divjad in bi imela tamkajšnja lovska družina dovoljenje UVHVVR za krmljenje živalskih stranskih proizvodov tretje kategorije prostoživečih živali, konkretno zveri, bi bilo opaženo odlaganje živalskih stranskih proizvodov legalno in v skladu z zakonodajo s tega področja,« pojasnjuje Emeršič.Kot dodaja, uredba Evropske skupnosti v 18. členu navaja, da država članica lahko dovoli krmljenje prostoživečih živali z živalskimi stranskimi proizvodi druge in tretje kategorije. A le če to ni tvegano za zdravje živali in ljudi. Podrobneje pa krmljenje z živalskimi stranskimi proizvodi tretje kategorije prostoživečih živali ureja tudi 11. člen pravilnika o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi. »Po našem vedenju tako dovoljenje tamkajšnji lovski družini ni bilo izdano, kar pomeni, da gre za nelegalno odlaganje živalskih stranskih proizvodov v naravo. Če bo uradni veterinar pri pregledu na kraju najdbe ugotovil, da to lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi in živali, bo terjal njihovo odstranitev iz narave,« še pojasnjujejo na uradu.Na podlagi odločbe uradnega veterinarja bo izvajalec javne službe skupaj z Nacionalnim veterinarskim inštitutom zagotovil prevzem živalskih stranskih proizvodov prve in druge kategorije, ki so nelegalno odloženi. »Če uradni veterinar pri tem ne bo identificiral povzročitelja, bodo stroški zbiranja, odvoza in uničenja živalskih stranskih odpadkov bremenili državni proračun,« so še povedali na Uradu za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.