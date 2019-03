FOTO: Za Klaro iščejo skakalne čevlje številka 29

Tako drobno nogo ima, da ne more skakati s smučmi, ki jih imamo zanjo.

Pred dobrimi tridesetimi leti: Krivograd in Krajnc (drugi in tretji z leve) pred skakalnicami, ki jih ni več. FOTO: osebni arhiv

Jure Krajnc (levo) in Aljoša Krivograd sta prevzela trenersko delo. FOTO: Boštjan Fon

Prvih sedem metrov za SSK Fužinar Ravne FOTO: Boštjan Fon

Libeličan ​je zapeljal po planiški naletni smučini in se odrinil. Poletel je daleč, če štejemo pogum, kajti omenjeni šteje 10 let in prvič v življenju je okusil slast letenja na smučeh. Njegovo poslanstvo, njegov skok je bil pomembnejši, kot se zdi. Četrt stoletja je namreč minilo, odkar je na Ravnah na Koroškem ugasnil Smučarskoskakalni klub Fužinar. Nekoč so bili Korošci redni člani mladinskih reprezentančnih selekcij. Imeli so svoje skakalnice. Potem je klub zamrl, naprave so romale na smetišče.insta bila skakalca v Fužinarju. »Pred časom smo se zbrali zin, skupaj smo bili člani nekdanjega Fužinarja. Sedli smo za mizo, modrovali o starih dobrih športnih časih in se vprašali, ali premoremo še več poguma kot takrat, ko smo z naleta gledali navzdol,« je dejal Krajnc. »Ustanovili smo nov klub, a mu nadeli staro, ponosa polno ime.«Drzno so se podali v projekt oživitve smučarskih skokov v Mežiški dolini. Mladine, ki bi se rada podala na pot bratovin drugih asov smučarskoskakalnega športa, je dovolj, a jim je trenutno najbližji klub v Mislinji, ki je od Raven na Koroškem oddaljena 25 kilometrov. V klubu poleg omenjene četverice pomagajo pri delu starši otrok. »Nekdaj smo res imeli pet skakalnic,« pravi Krivograd, tudi podpredsednik kluba, ki ima osebni rekord 94 metrov. Danes ni niti ene. »Poudarek je na tem, da je še nimamo, kajti trdno smo odločeni, da bomo naredili nove,« pravi predsednik Krajnc, ki je na smučeh dosegel dolžino 50 metrov, potem pa se je usmeril v gorsko kolesarjenje. »Srce je vedno imel pri skokih,« ga kratko opiše Krivograd. »Letos smo otrokom sami naredili manjšo skakalnico, ko je bilo januarja dovolj snega. Večino treningov opravimo v telovadnici.«Tokrat je vodstvo Fužinarja naredilo mladim športnikom izjemno veselje. Pripeljali so jih v zibelko smučarskih poletov in jim omogočili dvodnevni trening v Planici. »Otroci so obstali pred napravami odprtih ust,« pravi Krajnc. Koroški drobižki v smučarskih kombinezonih so smuči na ramenih komajda ponesli po stopnicah na petnajstmetrsko napravo. »Odločila sva se, da jih najprej naučiva vožnje po doskočišču, tako sva jih spuščala izpod mize,« Krivograd razloži vsebino prvega planiškega snežnega treninga ravenskega Fužinarja. Nato je Gostenčnik, eden od fantičev, ki so v družbo vzeli tudi petletno, dejal, da bi rad skočil. Izkazani pogum prvega od otročičev je starše in vodstvo kluba navdal s ponosom. Sedem metrov je meril prvi skok, nato je Luka še enkrat šel na nalet. Za njim je zbral pogum tega sveta, šteje pet let, se spustil po naletu in pristal pri štirih metrih., ima osem let, je skočil tretji in dosegel nove štiri metre. Zadnja je šla na nalet petletna Klara. Da, tudi ona je šla čez odskočno mizo, čeprav s pomočjo trenerja Krivograda. Po treningu je Krajnc dejal: »To je bil vrhunec letošnje zime za nas. Čaka nas še veliko dela, najprej pa moramo za našo Klaro najti skakalne čevlje številka 29. Tako drobno nogo ima, da ne more skakati s smučmi, ki jih imamo zanjo. Trenutno skače še z alpskimi. Dejstvo je, da smo danes začeli sanjati. Morda bomo nekoč videli naše fante konec marca, na zaključku svetovnega pokala, morda bo prav Klara prva Slovenka, ki bo šla čez dvesto metrov. Odločeni smo, da bo klub deloval. In tudi bo!« Srečno, Korošci!