FOTO: Vse zaradi ocene testa! Starši in bivši minister udarili po učitelju

Na twitterju se je pojavil zapis (domnevamo, da očeta osnovnošolca, ki je domov prinesel ocenjeni test iz zgodovine). Učenci so morali letnicam določiti stoletje. To je učenec tudi storil, a ker se, kot kaže, ni držal dogovora (ob stoletju je dopisal tudi 'našega štetja'), mu je učiteljica odštela kar polovico vseh možnih točk.Ob nekoliko prestrogo ocenjevanje so se obregnili tudi komentatorji pod izjavo očeta. Med njimi tudi nekdanji minister za šolstvo»To je za 5 točk. Sicer pa: tako se vzgaja črkobralce. /.../ Otrok zna odgovor na vprašanje. Za 5 točk bi bilo tudi, če bi napisal po Kr.«»Grozno, katera šola je to, če ni skrivnost? Da se ji bodo znali starši izogniti v velikem loku«, »Vzgojni cilj, kako se naredi pridna ovčka«, »Zaradi takih omejenih učiteljic je treba otroke naučiti, da se postavijo zase. Ne s starši in odvetniki, pač pa samostojno,« se glasijo nekateri komentarji.