FOTO: Vojska na slovensko mejo poslala okrepitve

Skupni nadzor meje. FOTO: Slovenska vojska



Tudi nadzor z brezpilotnimi letali

Tehnične ovire na meji. FOTO: Slovenska vojska

Skupni nadzor meje. FOTO: Slovenska Vojska

LJUBLJANA – Slovenska vojska (SV) je v soboto, 11. maja, ugodila prošnji policije in angažirala dodatnih 35 pripadnikov za varovanje državne meje. Dnevno tako v mešanih patruljah in opazovalnicah policiji pomaga enota SV ravni čete, piše na spletni strani SV.Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z 19. oktobrom 2015 SV neprekinjeno podpira ministrstvo za notranje zadeve pri reševanju migrantske situacije. Od 18. februarja 2016 podpira policijo tudi pri varovanju državne meje. Od začetka podpore varovanja državne meje do 10. maja letos je vojska pripadnice in pripadnike napotila 72.718-krat oziroma sodelovala v 47.131 mešani patrulji.Naloge, ki jih je vojska opravljala, so v začetku vključevale sodelovanje v mešanih patruljah s policijo na območjih posameznih policijskih uprav pri širšem varovanju državne meje. Od novembra 2015 s policijo sodeluje tudi pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir.Od oktobra 2018 policijo podpira tudi z opazovanjem širšega območja državne meje z moštvom in brezpilotnimi letali. Skupno je vojska na podporne naloge policiji napotila 135.368-krat in prevozila več kot 4,5 milijona kilometrov, skladno z navodili policije pa so njeni pripadniki postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir.