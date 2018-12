FOTO: Vodni viri imajo zgodbe

Udeleženci so odšli tudi na teren.

Občine Kamnik, Luče, Solčava, Jezersko, Preddvor in Cerklje na Gorenjskem sodelujejo zlasti na področju turizma, predstavljajo pa se pod skupno blagovno znamko Kamniško-Savinjske Alpe. Nosilci projekta Vodne zgodbe so Lokalne akcijske skupine (LAS), in sicer LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, naštete občine pa tesno sodelujejo.Med drugim jih na tem območju zanimajo vodni viri, še posebno tisti, ki se pohvalijo z zdravilnimi lastnostmi, kakršen je izvir železove kislice na Jezerskem in podoben, z železom bogat izvir na Solčavskem. V projektu so analizirali približno 80 vodnih izvirov, analize pa je opravil Jamarski klub Kamnik.Ob koncu Vodnih zgodb v Kamniku je višja svetovalka za razvojne projektepodrobneje predstavila projekt., predstavnik občine Kamnik, je povedal: »Ohranimo vodo, zavedajmo se tega, da nam iz pip teče čista voda, ki jo lahko natočimo v kozarec in jo spijemo. Če bomo zanemarili dejstvo, da moramo skrbeti za naše okolje, se nam lahko kaj hitro zgodi, da bomo vodo kupovali v trgovinah. Zavedajmo se bogastva vodnih virov, bogastva, ki ga ima na tem območju Kamnik, in to tudi z vsem spoštovanjem ohranjajmo.«Analize vodnih izvirov, ki jih je opravil Jamarski klub Kamnik, sta predstavilain, pri tem pa poudarila, da je območje Kamniško-Savinjskih Alp bogato z vodnimi viri, ki jih moramo še kako skrbno ohranjati in zanje tudi skrbeti. »Ne samo udeleženci projekta, ampak vsi prebivalci omenjenega območja,« so posebno poudarili.Ob koncu so predstavili tudi zgodbe – za vsako območje so pripravljene tri zgodbe in ena skupna za celotno območje. Z zgodbami iščejo skupne korenine in povezave celotnega območja Kamniško-Savinjskih Alp.Spregovorili so tudi o izvedenih sedmih Festivalih pitne vode, ki so bili namenjeni predvsem ozaveščanju o pomenu pitne vode, obiskovalci so lahko poizkusili vodo iz različnih virov, vodovodno in izvirsko vodo, in vzorce na koncu še ocenili.Udeleženci srečanja pa so se odpravili na teren in si ogledali nekaj izvirov v Kamniški Bistrici, kjer opozarjajo na glavni izvir, Mali izvirk, Kraljev izvir in Studence izpod Mokrice.Z mislijo, da moramo v prihodnje predvsem ohraniti kakovost vode, ki jo imamo, se sodelujoči zavezujejo, da se bodo trudili ozaveščati o pomenu pitne vode in o potrebi po njenem ohranjanju. Razvoj turizma je sicer potencial tega območja, vendar množični turizem v Kamniško-Savinjskih Alpah ni dopusten, turizem pa naj bo zares premišljen, s predhodno urejeno infrastrukturo.