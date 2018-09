LUKAČEVCI – Vseh 103 pasjih mladičkov, ki so jih policisti pred dnevi zasegli tihotapcem z živalmi , je po hitrem postopku že našlo nove lastnike, poroča spletni portal 24ur. V zavetišču Mala hiša v Lukačevcih se je zbrala množica ljudi iz vse Slovenije. Mnogi med njimi so psičke že prej rezervirali, drugi so danes ostali praznih rok.Za čistokrvne mladiče psov, ki so jih zasegli pomurski policisti, je bilo treba odšteti 230 evrov za cepljenje in druge stroške.