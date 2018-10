FOTO: V Peklu pozdravili jesen

Sprehod po jami

Peka palačink za vse udeležence, zlasti so šle v slast otrokom.

Ustvarjalne delavnice

Učna pot bo izboljšana, s tem pa bo postala prepoznavnejša in doživljajsko bogatejša za obiskovalce.

Turistično društvo Šempeter je nedavno pripravilo tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni pri jami Pekel, ki je bila posvečena tudi svetovnemu dnevu turizma in predstavitvi projekta Lokalno akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) Gozdovi so pljuča Pekla – gozd Pekla. Prireditev je obiskalo veliko otrok s starši, babicami in dedki ter tudi naključnih turistov, ki so prišli na ogled jame.Kot nekoč pastirci so si pekli jabolka in klobase ali se sladkali s palačinkami. Iskali so tudi skriti zaklad in se sprehodili skozi jamo s svojimi svetilkami, kar je bilo za marsikoga posebno doživetje. Predstavniki, ki sodelujejo v projektu LAS SSD, zna čelu​, so projekt medtem predstavljali na prav posebni stojnici.Kot nam je povedal Uroš Petrič iz celjskega gozdarskega društva, je bilo njihovo društvo s partnerji (TD Šempeter, občina Žalec, Razvojna agencija Savinja in Virant.si) uspešno na javnem razpisu LAS SSD. Uspelo jim je pridobiti 29.661,99 evra nepovratnih sredstev. Projekt poteka od 15. septembra do 30. junija 2019.Z izvedbo projekta bodo tematski učni poti krajinskega parka Ponikovski kras povrnili sijaj, jo obnovili in nadgradili. Učna pot bo izboljšana, s tem pa bo postala prepoznavnejša in doživljajsko bogatejša za obiskovalce. Obiskovalce gozdov okrog jame Pekel bodo s številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi dogodki poučili, kako se prilagajati na podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni ekosistemi in številne živalske vrste.Na poti bodo namestili dvojezične informativne table, ki bodo dodatno opremljene s QR-kodo, nekaj tabel pa bo označenih tudi z braillovo pisavo. Kupili bodo novo urbano opremo in didaktične pripomočke, urejena pa bo tudi dvojezična spletna stran. Pot bo dostopnejša za različne ciljne skupine, turiste, rekreativce, udeležence šole v naravi, slepe in slabovidne.