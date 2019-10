FOTO: V Ljubljani »domoljubni in protikorupcijski shod« za rešitev Slovenije

LJUBLJANA – Na ljubljanskem Prešernovem trgu se je danes zbrala množica protestnikov, ki so pod geslom Rešimo Slovenijo v nagovorih, s transparenti in z vzkliki pozvali k enaki obravnavi vseh, k pravični in pošteni državi. Izrekli so se proti korupciji ter izrazili nezadovoljstvo z vlado Marjana Šarca.Shod sta organizirala SLS in Franc Kangler, pridružili pa so se mu še SDS, Novi socialdemokrati in Glas za otroke in družine ter okoli 20 civilnih iniciativ in društev.Prvak SLS Marjan Podobnik je shod označil kot domoljuben in protikorupcijski. Podpredsednica stranke Suzana Lara Krause pa je pojasnila, da so se zbrali, da opozorijo na težave in ponudijo boljšo možnost. Po ocenah SLS naj bi se zbralo okoli 5000 ljudi.Kangler je v govoru med drugim izpostavil neenako obravnavo, v kateri lahko nekomu odpišejo milijone, drugega pa kaznujejo, ker je šel pomagat sosedu. Vladi je očital nespoštovanje odločb ustavnega sodišča. Premierju Marjanu Šarcu je očital, da jih ne sliši, in mu sporočil, da so tudi oni del Slovenije. In ko bo slišal njihov glas? "Preprosto, naj odstopi," je dejal in dodal, da potrebuje predsednika vlade, ki bo spoštoval vse, ne le prvorazrednih. "Ko je dovolj, je dovolj," je izpostavil in dodal: "Diši po pomladi."Zbrane je med drugim nagovoril prvak edine parlamentarne stranke, ki se je pridružila shodu, SDS Janez Janša. V svojem govoru se je obrnil v čas plebiscita, ki da je odprl pot k državi svobode, demokracije in enakosti pred zakonom. "Žal tega cilja še nismo dosegli," je ocenil. "Zavladala so dvojna merila in z njimi globoka država," je dodal."Danes smo se tu zbrali, da povemo, da je tega dovolj. Tu je začetek konca protislovenskega komedijanstva. (...) Od danes naprej nič več ne bo tako kot je bilo," je dejal in "osebno v imenu volivcev", ki so podprli SDS, med drugim zahteval revizijo odpisanih kreditov prvorazrednim, očiščenje pokojninskega sistema vseh privilegijev, popolno zaporo meje za nezakonite prehode, lustracijo skorumpiranih sodnikov, razbremenitev delavcev in podjetnikov, selitev državnih institucij iz centra po državi, več denarja za občine, ukinjanje nepotrebnih agencij in skladov, drastično zmanjšanje števila predpisov, red v zdravstvu, enakost pred zakonom in odgovornost vseh, ki so dvakrat "okradli državne banke, v njih prali denar za teroriste in sramotili Slovenijo v svetu".Po Janševih besedah bodo pri zahtevah vztrajali, naslednjič pa se bodo zbrali v še večjem številu ne le v Ljubljani, ampak tudi drugod.Pred mikrofonom so se zvrstili tudi drugi govorci, ki so med drugim zahtevali odstop okoljskega ministra Simona Zajca. Kritični so bili do premalo učinkovitega ukrepanja vlade pri omejevanju nezakonitih migracij. Zavzeli so se za pošteno plačo za delo. Zapise na transparentih so usmerili proti vladi in "rdeči mafiji", ki da ropa državo in je prisotna tako v zdravstvu kot sodstvu. Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleš Hojs pa je bil kritičen tudi do župana Mestne občine Ljubljane Zorana Jankovića. Magistrat je označil za simbol slovenske korupcije.Omenjene in druge zahteve so protestniki združili v peticiji, pod katero so zbirali podpise.Vse ključne pobudnike akcije Rešimo Slovenijo je pred začetkom shoda sprejel predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Prepričan je, da so razlogi za nejevoljo in jezo ljudi, tako posameznikov kot civilnih iniciativ, v njihovih zahtevah argumentirano utemeljeni. V cerkvi na Prešernovem trgu je bila tudi maša za domovino, shod pa se je začel s koncertom domoljubnih pesmi.V koalicijskih vrstah shodu niso posvetili velike pozornosti. Opozorili so, da je naloga političnih organizacij, da izzive rešujejo v državnem zboru in ne na ulici. Posebej kritični pa so bili do shoda v Levici, saj so njegove pobudnike označili za "propadle politike slovenske desnice".