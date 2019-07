FOTO: Tudi to je del poklica policista

MARIBOR – Znano je sicer, da možje v modrem, poleg preventivnih in še zlasti represivnih aktivnosti na terenu, pogosto pomagajo državljanom ter tudi živalim, saj pravijo, da je tudi to del njihovega poklica. Prav to se je zgodilo danes zgodaj zjutraj, ko se je komajda začel eden najbolj vročih dni v letošnjem poletju.



Policisti postaje Maribor II so okoli 6.40 izvajali meritve hitrosti pod Pohorjem v Mariboru, ko se je do njih komaj še privlekla kuna belica. Zdela se je poškodovana, vendar ne vidno. Da je ne bi kdo povozil, so jo najprej spravili z vozišča, domačini pa so priskrbeli kartonsko škatlo zanjo, vodo in hrano.



»Po kuno je prišel lovec LD Radvanje in jo odnesel v primerno oskrbo. Lovec nas je že obvestil, da si je kuna že vidno opomogla, da ni poškodovana in da ne potrebuje veterinarske pomoči. Še dva dni bo ostala na opazovanju, nato pa jo bo, če bo z njo vse v redu, spustil nazaj v naravo«, so sporočili mariborski policisti, ki so skupaj z lovcem in domačini marsikomu, zlasti ljubiteljem živali, gotovo polepšali vroč poletni dan.