FOTO: To so najvplivnejši pristaši socializma pri nas

Kongres stranke SD. FOTO: Blažž Samec/Delo

Kdo bo zasedel podpredsedniška mesta?



Na čelu stranke bo ostal Dejan Židan, saj je edini kandidat za predsednika. Medtem se za štiri podpredsedniška mesta potegujejo tri kandidatke in dva kandidata. Evropsko poslanko Tanjo Fajon bosta za podpredsedniški mesti izzvali ministrica za pravosodje Andreja Katič in državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk. Za moški podpredsedniški mesti kandidirata poslanec in sedanji v. d. podpredsednika Matjaž Nemec in minister za izobraževanje Jernej Pikalo.

RENČE - VOGRSKO - Predsednik SDje v nagovoru delegatov na kongresu SD poudaril, da so pričakovanja ljudi do SD včasih večja, kot jih odraža moč stranke, kar pa jih ne ustavi, ampak krepi. Zato so dolžni, da so v prihodnje še močnejši. Poudaril je, da odločitev za vstop v vlado ni preprosta, a da so stranka, ki ima pogum, da nastavi svoj hrbet.Židan je na 11. volilnem kongresu, na katerem je edini kandidat za nadaljnje vodenje stranke, spomnil na svoje besede na prejšnjem kongresu januarja 2015, ko je bil prvič izvoljen za predsednika SD. Tedaj je napovedal, da je kongres nov začetek za ponoven vzpon socialne demokracije v Sloveniji.Danes je prepričan, da so v tem času opravili veliko delo. Ob tem je spomnil na delo poslanske skupine in stranke ter na rezultat na zadnjih volitvah v DZ, ki so ga pomembno izboljšali.»Pričakovanja ljudi do nas so bila vedno velika. Na trenutke večja, kot jih je odražala naša realna politična moč. A to nas ni ustavilo, še več, okrepili smo moč socialne demokracije in dogradili strankino sposobnost, da moč velikega števila izjemnih ljudi, ki jih ima v svojih vrstah, pretvarja v politična dejanja,« je poudaril Židan. Socialni demokrati so po njegovem mnenju tisti, ki se vedno zavzemajo za dobrobit ljudi: »Ko je potrebno poskrbeti za državo, za izhod iz krize, za stabilnost, za okrevanje in nenazadnje, za rast.« Kot je dodal, se ne skrivajo za lažnimi predvolilnimi obljubami in na koncu ne podpirajo le všečnih ukrepov, ko bi jim to ustrezalo za nabiranje političnih točk.Socialni demokrati po Židanovih navedbah niso projekt za ene volitve, ampak znajo teči na dolge proge, »z izkušnjami in znanjem, kako upravljati državo in njene sisteme«. Prenavljajo in krepijo pa da se z novo energijo, ki jo v njihovo sredo prinašajo nove generacije in novi ljudje.To, da so pričakovanja ljudi do SD na trenutke večja, kot jih odražata moč poslanske skupine in stranke, pa jim po Židanovih navedbah daje napotilo: »Dolžni smo, da smo v prihodnje še močnejši.« Poudaril je, da so stranka, ki razmišlja o ljudeh, in razume, kaj pomeni tovarištvo. Prav tako so po njegovih besedah stranka, ki se nikoli ne bo poimenovala po eni osebi, saj za to ni potrebe, ker »našo stranko sestavlja misel, ki je starejša od sto let«.Židan je prepričan, da je bila odločitev pred štirimi leti o vstopu v koalicijo pravilna, a ni bila preprosta. »Vedno znova je pred nami isto vprašanje. Ali smo res mi tisti, ki moramo nastaviti svoj hrbet, ali smo res tisti, ki moramo pogoltniti ponos, tudi kakšno prepričanje, da v Sloveniji dobimo levosredinsko vlado? In ko razmislimo, ugotovimo, da imamo pogum,« je poudaril Židan.Po zadnjih volitvah so se po njegovih navedbah soočali s podobnim vprašanjem in se ponovno odločili, da »nastavimo svoj hrbet«, zato, ker si Slovenija »ne zasluži desne radikalne vlade«. »Politika, ki temelji na sovraštvu, izključevanju, ki verjame, da je laž in ponavljanje laži dovoljeno politično sredstvo, nikoli ne bo naša politika,« je v nagovoru delegatom na 11. volilnem kongresu, ki danes poteka v Bukovici pri Novi Gorici, še zagotovil Židan.