FOTO: To je razlog, zakaj Pahor prosi Jelinčiča za nasvet

Pismo Boruta Pahorja Zmagu Jelinčiču. FOTO: Zaslonski posnetek

Red za izredne zasluge. FOTO: Zaslonski posnetek

LJUBLJANA – Poslanec in predsednik SNSje pred dnevi na facebooku objavil pismo, ki mu ga je poslal predsednik državePahor se v pismu zahvaljuje Jelinčiču za njegov prispevek k oblikovanju slovenskih državnih odlikovanj v začetkih samostojne države in ga prosi za nasvet in mnenje o tem, ali bi bil čas za spremembo teh odlikovanj.»Izkušnje v tem času pa nas hkrati vabijo, da premislimo, ali bomo pri teh in takih odlikovanjih in njihovem vročanju tudi v celoti ostali ali bomo premišljevali o kakšnih spremembah. Glede na vašo pomembno vlogo glede tega vprašanja pred dvema desetletjema in več si vas dovolim po tej poti zaprositi, da bi slišali vaše mnenje,« je zapisal Pahor.Jelinčič je pismo s ponosom pokazal svojim sledilcem in zapisal: »Predsednik Borut Pahor je prvi predsednik Republike Slovenije, ki je uvidel tako pomembno delo, in je očitno edini od dosedanjih predsednikov republike, ki razumejo pomen simbolov države.« Objavil je tudi odlikovanje reda za izredne zasluge, pri katerem je sodeloval. Kot je zapisal je odlikovanje v osnovi izdelano iz 14-karatnega zlata, belega emajla, svetlo modrega emajla in moarirane svile.