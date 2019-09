FOTO: To je miss Slovenije 2019

Za laskavi naziv se je v finalnem izboru potegovalo 15 kandidatk. FOTO: Grega Eržen

Za laskavi naziv se je v finalnem izboru v kulturnem domu v Črnomlju potegovalo 15 kandidatk: Špela Šolaja, Katja Beguš, Lucija Lampret, Tinkara Smolar, Špela Alič, Lana Mikec, Kaja Kopitar, Pia Hozjan, Leja Kovač, Anamarija Kastelic, Leja Plut, Lea Krulc, Emina Tatarevič, Eva Kosi in Nuša Semec.



Leja Kovač je miss Slovenskih novic

Leja Kovač. FOTO: Grega Eržen

Sem Novomeščanka Leja Kovač, mlada 21 let in sem bodoča kemičarka. Zaključila sem kozmetično šolo, šolanje nadaljujem v kemijski smeri.

Moje želje, ambicije so raziskovati, videti svet in spoznati njegove kulture. Odprta sem za poti, ki mi jih bo ponudilo življenje, ravno iz tega razloga tudi sodelujem pri projektu Miss Slovenije. Želim si pobližje spoznati tudi svet mode, v njem sodelovati in pridobiti čim več življenjskih izkušenj, ki mi bojo koristile pri mojih poslovnih ambicijah.



Sem zelo emocialna oseba, vidim in čutim ljudi, ki so v stiski in potrebujejo pomoč. Moja osebna sreča je, ko lahko nekomu pomagam, pa če tudi samo pri prehodu čez cesto. Bolijo me krivice, "foušarija", zato vas vse Slovence nagovarjam: ˝Pomagajte si, povezujte se, stojte si ob strani, ker samo tako lahko osrečimo svoje bližnje, sodelavce, sosede... A mislite, da boste zaradi tega vi imeli kaj manj?!˝ Zelo rada obiskujem stare starše, preživljam čas z njimi, pogovor z njimi mi odpira drugačen pogled na svet, ki ga živimo danes. Najlepši so trenutki, ko občutim njihovo hvaležnost še za tako majhne stvari, za katere so nam po večini samoumevne. Naučili so me kaj pomeni brezpogojna ljubezen, spoštovanje, dobrota in iskreno srce.



Prihajam iz čudovitega naselja Petelinjek, za tiste ki ne veste je to v bližini Novega mesta. Novo mesto vam ponuja sprehod po obnovljenem Glavnem trgu, obisk Dolenskega muzeja, in še in še na vsebino kulturne dediščine. Za ljubitelje pohodništva imamo bližnjo Trško goro in Gorjance. Naj vam povem, da ima še veliko naravnih lepot, meni najlepši del je Otočec, grad na otoku sredi Krke, ki ga obiskujejo ljudje iz vsega sveta. Hvaležna sem, da imamo na dolenjskem zelo uspešna podjetja, ki nam omogočajo zaposlitve, ter poslednično pripomorejo k razvoju naše regije. Ponosna sem tudi na naš znameniti dolenjski cviček, s katerim s prijatelji z veseljem nazdravim.



ČRNOMELJ – V kulturnem domu Črnomelj so okronali novo miss Slovenije za miss sveta.je lepotno krono, ki jo krasi zasavski premog, predala. Za njo sta se zvrstili prva spremljevalkain druga spremljevalkaje postala miss osebnosti, miss Tosame pa Špela Alič.Med osem superfinalistk so se sicer uvrstile:, Leja Plut, Lucija Lampreht,, Špela Alič, Tinkara Smolar in. V superfinalu so dekleta morala odgovarjati na vprašanja članov žirije, najbolj pa jih je z lepoto in odgovori prepričala Aličeva.22-letna Špela Alič prihaja iz okolice Tržiča. Pravi, da je družabna, energična, iskrena in komunikativna ter odgovorna oseba, ki na življenje vedno gleda optimistično in s trdim delom, vztrajnostjo in ljubeznijo do sočloveka dosega svoje življenjske cilje. »Zaradi vsega naštetega me je pot pripeljala do študija socialnega dela, kjer sem odkrila življenjsko poslanstvo, to je postati psihoterapevtka. Ker se zavedam, da je za ta poklic potrebna močna osebnost, je projekt Miss Slovenije eden od pomembnih korakov na moji poti, ki mi je že pomagal in mi še vedno pomaga pri premagovanju lastnih strahov in pri osebnostni rasti. Zavedam se, da kot finalistka Miss Slovenije ne morem spremeniti sveta, lahko pa prispevam delček k mozaiku boljšega jutri.«Tekmovalke so se žiriji in občinstvu predstavile v treh izhodih, premierno pa so predstavile oblačila ekskluzivne blagovne znamke More Than Beauty.Večer, ki ga je povezovala, miss Slovenije 2017, je tako prinesel krono Špeli Alič, ki bo Slovenijo zastopala na 69. lepotnem izboru za miss sveta v Londonu. Od lente se je v čustvenem govoru, s solzami v očeh, poslovila miss Slovenije 22-letna Lara Kalanj. »Ponosna in hvaležna sem nase nase in na ekipo, ki me je nesebično podpira. Če tega ne doživite, ne morete razumeti čustev, ki me obhajajo.« Svoji naslednici je svetovala, »naj bo pristna in naj se ne ozira na negativne komentarje«.Poleg miss Slovenije so v Črnomlju okronali tudi novo miss Slovenskih novic, ki ste jo z glasovanjem tudi letos izbirali naši bralci. To je postala Leja Kovač.