FOTO: Takšne šeme so bile danes v Ljubljani. Kaj pa pri vas?

Veliki zeleni zmaj je na današnjo pustno soboto tradicionalno popeljal pustne šeme in druge ljubitelje pusta po ljubljanskih ulicah do Kongresnega trga, kjer je potekalo pustno rajanje. Tema letošnjega karnevala so bili pravljični junaki, poseben del pa je bil tudi letos namenjen značilnim etnološkim maskam.Pustna povorka z okoli 650 udeleženci je ob 11. uri krenila z Novega trga in nadaljevala pot preko Šuštarskega mostu, nato Pod Trančo naprej na Mestni trg, na Stritarjevo ulico in Prešernov trg ter po Wolfovi ulici, pot pa so zaključili z rajanjem na Kongresnem trgu.Pustne prireditve bodo vrhunec pred pustnim torkom s tradicionalnimi povorkami doživele v nedeljo, med drugim na Ptuju, kjer že od prejšnje sobote poteka 59. kurentovanje, ter v Cerknem in Cerknici.Več fotografij med galerijo zgoraj. Kako je bilo pri vas?