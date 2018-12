FOTO: Tako je ponoči zamedlo Slovenijo

Dragatuš. FOTO: Prometnoinformacijski center

Cesta Novo mesto–Metlika. FOTO: Prometnoinformacijski center

Čez dan bo ponekod še snežilo

Polica pri Naklem. FOTO: Prometnoinformacijski center

Prehod Jezerski vrh. FOTO: Prometnoinformacijski center

LJUBLJANA – Večji del Slovencev se je prebudil v zasneženo jutro. Največ snega je zapadlo v južni Sloveniji in na Gorenjskem.Zaradi snega velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, in sicer na cesti Col–Črni Vrh in na mejnih prehodih Babno Polje ter Petrina na hrvaški strani.Prometnoinformacijski center opozarja, da bodo na cestah danes posipne skupine, zaradi katerih bo promet ponekod potekal počasneje, zato prosijo za potrpežljivost.Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila.Danes bo na Primorskem zmerno, občasno pretežno oblačno, pihala bo večinoma zmerna burja, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Drugod bo oblačno, v južni ter ponekod v osrednji in vzhodni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo, pogosteje le v južnih krajih. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Temperature bodo od –3 do 1, po nižinah Primorske od 2 do 7 Celzija.Jutri dopoldne bo rahlo sneženje povsod ponehalo. Čez dan se bo od zahoda jasnilo. Veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od –7 do –1, ob morju in na Vipavskem okoli 3, najvišje dnevne od –2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj.