FOTO: Stožice ponorele, splet preplavile čestitke: V Pariz po zlato!

Luka Jezeršek. FOTO: Instagram

FOTO: Facebook

LJUBLJANA – Slovenska odbojkarska reprezentanca se je z zmago proti Poljski s 3 : 1 uvrstila v finale v nedeljo v Parizu . Razprodane Stožice so ponorele in navijači so si dali duška. Zadnja tekma slovenskega dela evropskega prvenstva je postregla z novim odbojkarskim spektaklom, po katerem so Slovenci ponovili dosežek iz leta 2015, v nedeljo pa lahko še presežejo srebro izpred štirih let.Po zadnji dobljeni točki se je v Sloveniji čas ustavil. Stožice so ponorele in navijači so z navdušenjem skandirali: »Kdor ne skače, ni Sloven’c!« Od navijaške evforije pa je skoraj pregorel tudi slovenski spletni prostor. Posnetki slavja in številne čestitke še vedno dežujejo.Z rimo je slovenskim odbojkarjem čestital predsednik države, ki je na zadnjih tekmah zavzeto navijal v Stožicah in vihtel slovensko zastavo: »Ker so se borili, bi jih podprli tudi, če bi zgubili. Ker pa so zmagali, jim bomo tudi v finalu do zmage pomagali!«Borbenim fantom je na facebooku zapis namenila tudi voditeljica Odmevov, ki je zapisala, da je od navijanja že kar malo utrujena.V razprodani dvorani so za naše navijali tudi kulinarični prvaki, bratje, ki so skozi celotne kvalifikacije skrbeli za brbončice in suha grla obiskovalcev v Stožicah. Takole je poziralJezeršek.Slovenski zlati košarkarji prav tako niso mogli skriti navdušenja ob zmagi Slovenije. Takole so se odzvaliinTudi voditeljicaje objavila čestitke in ganljiv video.Navijači so facebook in instagram preplavili s čestitkami in posnetki slavja.je objavila posnetek in zapisal: Zmaga!Takole je navijaško vzdušje videl