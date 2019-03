FOTO: Starši Julijana tožijo klinični center za 860 tisočakov

Šestletni Julijan Peterka iz Cankove je pred dvema letoma doživel srčni zastoj, kasnejši zapleti pa so poškodovali njegove možgane. Rodil se je s srčno napako, a se je po poročanju maribor.info njegovo življenje pred dvema letoma povsem spremenilo, saj je doživel kar štiri srčne zastoje. Temu bi se po mnenju njegovih staršev lahko izognili, piše maribor.info.



Ob rojstvu so malemu Julijanu vstavili srčni spodbujevalnik, ki je tri leta in pol delal brez težav. Nato pa se je pokvarila ena od elektrod. Osebna zdravnica je ugotovila, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti, pulz je bil slabši in po pregledu v Murski Soboti so Julijana takoj poslali v Ljubljano na operacijo, a se je potem začelo zapletati, pravi njegov oče Peter Peterka.



»Že takrat je bilo jasno, da spodbujevalnik ne deluje, kot bi moral, zato ga je reprogramiral in nam povedal, naj se v primeru, da pride do težav, vrnemo. Seveda se stanje ni izboljšalo, zato smo se hitro vrnili. Julijan je bil namreč zadihan, če je prehodil pet stopnic ali se spustil po toboganu. Vsi znaki so torej kazali, da s spodbujevalnikom nekaj ni v redu. Potem ko je doktor Mazič še drugič reprogramiral spodbujevalnik, je ob tem dejal: 'Če zdaj ne bo O. K., ne vem kaj bo naredil,'« je za maribor.info povedal Peterka in dodal, da so bolnega otroka večkrat spustili domov, čeprav sta starša opozarjala na nepravilnosti.



Zakonca Peterka sta prepričana, da bi tak scenarij z večkratnimi srčnimi zastoji pri Julijanu lahko preprečili, zato sta se najprej odločila za odškodninski zahtevek, na katerega po desetih mesecih odgovora na bilo. Ker odgovora nista dočakala, je sledila tožba. Prva obravnava je na vrsti ta mesec, 21. marca, zakonca Peterka pa ljubljanski UKC tožita za 860 tisoč evrov.



Julijan sicer počasi napreduje, še vedno pa potrebuje 24-urno oskrbo, še piše maribor.info.