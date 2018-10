FOTO: Sprehod med krošnjami

Sprehajalni stolp v Lipnem na Češkem so odprli leta 2012.

Stolp so postavili v kraju Janské Lázně na robu gorovja Krkonoši na Češkem.

Župan občine Zreče mag. Boris Podvršnik

Konstrukcija bo vsebovala tobogan za zabavno spuščanje s stolpa.

Septembra lani so odprli stolp Bachledka v kraju Ždiar v Tatrah na Slovaškem.

Pot med krošnjami na Rogli bo tako kot na vseh lokacijah v Nemčiji in srednji Evropi popolnoma dostopna tudi ljudem na vozičkih.

V Zrečah so v petek, 28. septembra, na slovesnem podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za izvedbo projekta napovedali začetek gradnje prve poti med krošnjami v Sloveniji, ki jo bodo na Rogli odprli poleti 2019. Načrtoval jo je izkušeni arhitekt poti med krošnjamipo naročilu priznanega srednjeevropskega upravljavca teh poti Zážitková Akademie (ZAK). Poleg dveh na Češkem in ene na Slovaškem, ki ju upravlja ZAK, ima Erlebnis Akademie, podjetje, v čigar lasti je podjetje ZAK, štiri poti v Nemčiji in eno v Avstriji.Lokalni partner podjetja ZAK pri tem projektu je občina Zreče, ki bo dala v najem zemljišče, na katerem bo zgrajena pot med krošnjami. Unitur, lokalno turistično podjetje, podpira ta projekt. Družbi se že pogovarjata o nadaljnjem sodelovanju.»Investicija v pot med krošnjami na Rogli bo znašala približno štiri milijone in pol evrov,« je povedal, izvršni direktor podjetij ZAK in EAG. »Gradnja naj bi se začela pred koncem leta 2018, odvisno od vremena. Če ne bo nepredvidenih zamud, pričakujemo, da bo za obiskovalce odprta 30. julija 2019. Tako kot na vseh lokacijah v Nemčiji in srednji Evropi bo popolnoma dostopna tudi ljudem na vozičkih. Sestavljala jo bosta sprehajališče in stolp. Prvi del sprehajališča bo dolg približno 560 metrov in visok do 20 metrov. Pot bo vodila do 35 metrov visokega stolpa, znotraj katerega bo dodatna 440 metrov dolga pot. Konstrukcija bo vsebovala tobogan, ki bo omogočal zabavno spuščanje s stolpa na sprehajališče, pot pa bo nato vodila proti izhodu, kjer se bodo obiskovalci lahko ustavili v trgovini s spominki. Nadmorska višina, na kateri bo stala pot med krošnjami na Rogli, je 1500 metrov.«Župan občine Zreče mag.je pozdravil investicijo, saj je dejal, da je bil prvi leseni razgledni stolp na Rogli zgrajen leta 1934: »S tem stolpom nadaljujemo tradicijo lesenih razglednih stolpov za obiskovalce.Od prvih zametkov turizma na Rogli smo do danes razvili smučišča, terme, kmečki turizem, pohodniške in kolesarske poti, kar je narekoval trajnostni turizem. Beseda Rogla v slovenščini pomeni razvejano gorsko sleme. Pot med krošnjami je najboljši način, da ljudem pokažemo lepote regije in turistične destinacije Rogla Pohorje.«Mag., direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, je povedal, da zavod in občina Zreče sodelujeta že vrsto let: »S potjo med krošnjami tako ustvarjamo vzorčni model, ki kaže, kako lahko stroka in turizem sodelujeta in sledita vsak svojim ciljem, čeprav je pot skupna. Mi bomo izvedli strokovni del. Najbolje pri tem pa je, da pri projektu sodelujemo že vse od začetka.«, predstavnik Slovenske turistične organizacije, je povedal, da je Rogla sodobna, v prihodnost usmerjena turistična destinacija: »Slovenija je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Prav tak je tudi turistični produkt, katerega pomembni koraki se delajo danes. Tovrstni produkti so nepogrešljiv del tržno-promocijskih aktivnosti STO in v samem vrhu ključnih elementov konkurenčnosti, ki Slovenijo razlikujejo od drugih destinacij ter izpolnjujejo pogoj za doseganje višjih prihodkov v turizmu in naslavljanje gostov z višjo kupno močjo.«