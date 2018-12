FOTO: Spletne kamere razkrile nenavadno vreme po Sloveniji

Metlika. FOTO: Promet.si

LJUBLJANA – Ljubitelji snega so si lahko vsaj malo razveselili snežink, ki so se v nekaterih predelih Slovenije tudi oprijele cestišča in zelene okolice. Rahlo je snežilo predvsem v južnih krajih, ponekod pa tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji. Prebivalce zahodnega dela države je obsijalo sonce, a jih je v slabšo voljo nekoliko spravila burja.Temperature so se gibale od -3 do 1, po nižinah Primorske od 2 do 7 stopinj Celzija. V soboto dopoldne bo sneženje povsod ponehalo in čez dan se bo od zahoda jasnilo, veter pa bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju in na Vipavskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.Kamere s cestišč po državi so razkrile kar nekaj zasneženih prizorov: