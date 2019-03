FOTO: Slovenski ponos pobelil sneg, strahu za praznik ni

Tanja Žerjav kaže na količino novozapadlega snega. FOTO: Boštjan Fon

Zarana so se odpravili na velikanko. FOTO: Boštjan Fon

Teptači so že od jutra na letalnici. FOTO: Boštjan Fon

Na delu že od četrte ure zjutraj. FOTO: Boštjan Fon

Vodja teptačev Emir Dizdarevič-Muso. FOTO: Boštjan Fon

PLANICA – V noči na ponedeljek so se temperature v dolini pod Poncami spustile pod ledišče in na letalnici bratovje začel naletavati sneg.»Okrog četrte ure zjutraj je začelo obilno snežiti, zato smo se odločili, da na letalnico pokličemo prvo dežurno moštvo planičarjev,« nam je povedal vodja teptačev. »Pozornost smo usmerili na nalet, ki je bil pokrit s ponjavami, zato da smo sneg sprotno odstranjevali in s tem preprečili trganje zaščit. Na doskočišču sta trenutno dva sestava teptačev, prvi se spušča s smučmi z vrha proti sredinskemu delu letalnice, drugi pa s pregradami lovi sneg na mestih, kjer ga bo treba bolj utrditi.«Trenutno je v Planici temperatura okrog ene stopinje nad ničlo, po napovedih se bo sneženje začelo okoli poldneva umirjati, popoldne pa bo prenehalo. Kot je še povedal vodja teptačev, kakšnih velikih skrbi glede priprave letalnice, ki bo od četrtka naprej gostila finale letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih, ni. »Vajeni smo delati v precej hujših razmerah kot danes dopoldne, hkrati smo izkušeni in zato sporočamo, da planiški praznik bo. In to tak kot mora biti – v vsej svoji veličini.«