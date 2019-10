FOTO: Slovenija se je poklonila športnim asom

Množice navijačev so jih spremljale na vsaki tekmi, nič drugače ni bilo včeraj na Kongresnem trgu.

LJUBLJANA – »Brez vas nam to ne bi uspelo!« se je množici navijačem po prihodu na oder ganjen zahvalil eden od odbojkarskih asovpo koncu evropskega prvenstva. Medalja sicer ni takšnega leska, kakršnega smo si želeli in po tihoma (pa tudi na glas) pričakovali, a zaradi tega ni bil sprejem naših odbojkarjev v središču prestolnice nič manj veličasten, bučen, radosten. Da šport nosimo v srcu, smo Slovenke in Slovenci dokazali že ničkolikokrat, junaki, ki naše barve izjemno uspešno zastopajo povsod po svetu, so nam pač vedno v veselje in ponos.To smo znova potrdili najprej s čudovitim sprejemom na Brezovici, kjer je župan predsednik odbojkarske zveze, tamkajšnji gasilci pa so avtobus, ki je prevažal odbojkarje, zalili z vodo in jim postavili vodni špalir. Na Brezovici je odbojkarje čakalo kosilo, od tam pa jih je pot peljala proti Ljubljani. Srebrne junake iz Pariza je v prestolnici pričakal resnično kraljevski sprejem v družbi kolesarskih velikanovinter kajakaševinin kanuista: športni asi so se na prulskem mostu vkrcali na ladjico in pozdravljali navijače vse od šentjakobskega mostu pa do Tromostovja, pred Dvornim barom pa so se izkrcali in se peš podali do Kongresnega trga.Pot, pa čeprav po metrih kratka, je trajala razumljivo dolgo, le kdo se ne bi hotel pokloniti našim asom in se jim zahvaliti za vrhunski dosežek, ki odmeva po Evropi! Pa za njihovo srčnost, predanost in neomajno spoštovanje do navijačev, ki so s svojim ritmičnim in glasnim spodbujanjem spremljali varovanceskozi vso stožensko epopejo, da ne govorimo o tisočih, ki so se podali celo na dolgo in, ne nazadnje, drago pot v Francijo. »Navijači so resnično dragoceni v vsakem športu, v veliko spodbudo ti je, ko vidiš slovensko zastavo ali slišiš domačo besedo,« se je strinjal tudi ta hip najboljši kolesar na svetu Roglič. »Izjemno vesel sem, da imamo takšno podporo,« je zadovoljen Pogačar, ki je z izkušenejšim kolegom navdušeno spremljal tudi odbojkarski boj: »Prav je, da si tudi športniki med seboj pomagamo!«Evropsko prvenstvo v odbojki je torej še ena čudovita zgodba, ki se bo usidrala v naša srca in se zapisala v zgodovino slovenskega športa. Ekipnega, a znova poudarimo, da smo lahko Slovenke in Slovenci izjemni tudi takrat, ko tekmujemo samostojno, kar so že večkrat potrdili tudi Roglič in Pogačar, junaka Vuelte, pa Terčeljeva, svetovna kajakaška prvakinja v slalomu, Žnidarčič, ki je slavil v spustu, in kanuist Božič, ki je bil tretji v slalomu.Tudi njim se je poklonila nepregledna množica ljubiteljev športa v prestolnici, nadvse vesel dogodek, ki ga je popestril tudi zabavni in glasbeni program, pa je le še potrdil, da bi Slovenija tudi uradno morala razglasiti dan športa. Pa čeprav ne bi bil dela prost. Olimpijski komite Slovenije je tako že predlagal 1. oktober, na ta dan leta 1863 je bilo namreč v Ljubljani ustanovljeno Športno društvo Sokol, o tem bodo že danes razpravljali politiki ...